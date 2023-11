Piselli Brasília convida para uma noite memorável de Confraria Cultural

Experimente uma jornada culinária única com o sofisticado menu volante harmonizado com vinhos selecionados

Nesta quinta-feira, 16 de novembro, o Piselli Brasília abre suas portas para os amantes da gastronomia italiana e apreciadores de vinhos em mais uma edição da Confraria Cultural. A partir das 19h30, o restaurante oferecerá uma experiência única com um sofisticado menu volante em cinco etapas, cuidadosamente elaborado para proporcionar uma jornada culinária memorável.

O destaque da noite será a harmonização perfeita entre cada prato e os vinhos selecionados da renomada importadora Mistral, todos provenientes da pitoresca região da Sardenha. A experiência, disponível por R$ 390 por pessoa, promete surpreender os participantes com sabores autênticos e uma seleção exclusiva de vinhos.

O menu inclui delícias como a Bruschettina con Bottarga e Cedano, uma entrada que combina a torrada de pão italiano com a iguaria típica da Sardenha, harmonizada com o vinho branco Villa Solais Vermentino di Sardegna DOC 2021. O Carpaccio di Tonno con erva dolce, carpaccio de atum fresco e erva doce, será acompanhado pelo Tre Torri Carignano del Sulcis Rosato 2019.

Como prato principal, os clientes podem escolher entre o Fregola con fruti di mare, uma típica massa da Sardenha com bisque e frutos do mar, harmonizado com o Antigua Monica di Sardegna DOC 2019, e o Maialino al mirto, leitãozinho assado com as folhas de licor típico da Sardenha, salada de repolho roxo e creme de batata, harmonizado com o Gotta Rosa Carignano del Sulcis 2014.

Para encerrar a noite de forma doce, o Piselli Brasília apresenta duas sobremesas irresistíveis: Seadas con formaggio fresco e miele, massa recheada com queijo fresco, frita e coberta com laranja e mel, e o Semifreddo al croccantini di mandorle e caramello salato, um doce gelado com amêndoas crocantes e caramelo salgado.

As vagas são limitadas, e a reserva prévia pode ser feita pelo telefone (61) 9 9913-7191. Não perca a oportunidade de vivenciar uma noite de pura sofisticação gastronômica no Piselli Brasília.

Serviço:

Confraria Cultural – Piselli Brasília

Quando: quinta-feira, 16 de novembro, a partir das 19h30

Onde: Piselli Brasília, Shopping Iguatemi, térreo

Valor da experiência: R$ 390 por pessoa

Informações e reservas: (61) 9 9913-7191