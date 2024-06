Piscinas com laterais transparentes: atração da iGUi na ABF Franchising Expo

Na 31ª edição da ABF Franchising Expo, que acontece de 26 a 29 de junho no Expo Center Norte, em São Paulo, a iGUi, maior produtora de piscinas pré-fabricadas do mundo, se destaca com um estande inovador que integra três ambientes em um só espaço. Localizado na rua J111 do pavilhão de exposições, o estande oferece uma experiência imersiva, semelhante à vivida nas lojas das marcas iGUi Conceito, TRATABEM e Splash.

Filipe Sisson, CEO e fundador da iGUi

Com foco em sustentabilidade e na felicidade dos franqueados e clientes, a iGUi apresenta três modelos de negócios. A microfranquia TRATABEM, criada em 2012, é a porta de entrada para a Rede iGUi. Pioneira na prestação de serviços de limpeza, manutenção, assistência técnica e tratamento de água para todos os tipos de piscinas, a TRATABEM também oferece soluções e serviços de reparo em piscinas de fibra, alvenaria e vinil. Os franqueados identificam e relatam defeitos na piscina e equipamentos, orientam sobre o cuidado adequado das piscinas e vendem produtos químicos, acessórios e piscinas.

Com três modelos de negócios e uma piscina de laterais transparentes, iGUi, TRATABEM e Splash prometem atrair franqueados e clientes

Nesta edição da Feira, os visitantes encontrarão condições especiais para investir na microfranquia de serviços, com um valor inicial de R$ 75 mil. “A intenção é apresentar todo o portfólio da Rede em um só local, principalmente a TRATABEM, que além de ser um negócio com investimento baixo, altamente rentável e com demanda recorrente, é o negócio perfeito para o empreendedor no Brasil, um país apaixonado por água e piscina, que busca profissionais capacitados para desempenhar um serviço de qualidade. A TRATABEM é a única franquia deste segmento que cuida de tudo para sua piscina,” afirma Lilian Marques, diretora-executiva e de expansão da Rede iGUi.

Os produtos exclusivos da TRATABEM também estarão em exposição. Entre eles, destacam-se o Clorador, que converte sal em cloro e o Solo, um desinfetante orgânico ecologicamente correto que combate microrganismos causadores de doenças. Esses produtos garantem a limpeza eficaz da piscina sem agredir a pele, olhos e cabelos.

Além disso, o estande da iGUi apresentará uma piscina em pleno funcionamento com três laterais transparentes, atraindo clientes e profissionais do setor. Durante os dias da Feira, um técnico TRATABEM estará disponível para esclarecer dúvidas, e no segundo dia de evento (27), o influencer e piscineiro Rhuan Félix marcará presença, interagindo com os visitantes.

Os visitantes também poderão conhecer os modelos de negócios das redes de piscinas iGUi e Splash. O capital inicial para abrir uma unidade iGUi Conceito é a partir de R$ 2 milhões, enquanto o investimento para abrir uma Splash é de aproximadamente R$ 250 mil.

“Decidimos oferecer ao público da ABF Franchising Expo a mesma experiência que um visitante de uma loja-conceito tem, apresentando nosso carro-chefe, a iGUi Cerâmica. Desta forma, mostramos que, para nós, não há limites quando o assunto é inovação,” afirma Filipe Sisson, CEO e fundador da iGUi.

Com essas novidades, a iGUi reafirma seu compromisso com a sustentabilidade e a inovação, proporcionando uma experiência única para franqueados e clientes na ABF Franchising Expo 2024.