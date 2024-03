Pipa Brasey e a melodia da igualdade: aulas de piano no Dia das Mulheres

Celebrando a força feminina, a cantora suíça inicia jornada musical ao piano com o renomado professor brasileiro

Na suave manhã que marcava o Dia Internacional da Mulher, a cantora suíça Pipa Brasey embarcou em uma jornada musical que promete renovar não apenas sua carreira, mas também reverenciar as vozes femininas que moldaram a música popular brasileira. Dedicada a expandir seu leque artístico, Pipa iniciou aulas de piano, um sonho antigo que agora toma forma pelas mãos do estimado professor brasileiro, David Cabral.

Com uma turnê, “Eu, Você e a Bossa”, agendada para abril, Pipa busca não apenas visitar diversos países, mas também estreitar laços culturais através da música. Seu amor pelo piano e pelas lendárias cantoras brasileiras, como Nana Caymmi, Elis Regina e Nara Leão, é a espinha dorsal de seu projeto. “Elas são minhas inspirações”, revela Pipa, cuja voz grave e poderosa tem sido a marca registrada de sua carreira.

Ao optar por iniciar as aulas de piano no Dia das Mulheres, Pipa Brasey não apenas honra seu compromisso com a música, mas também com as mulheres que pavimentaram o caminho para artistas como ela. “Quero levar um pedaço da história e da luta dessas mulheres incríveis para cada nota que toco”, afirma. Seu repertório, repleto de homenagens às grandes damas da Bossa Nova, promete ser uma jornada emocionante através da música e do tempo.

O professor David Cabral, conhecido por sua habilidade em transcender fronteiras musicais, é o parceiro ideal nessa aventura. “Pipa possui uma sensibilidade musical única, que, combinada ao piano, vai encantar ainda mais seus fãs”, diz ele. Juntos, eles exploram as possibilidades infinitas que o encontro entre a voz e o piano pode oferecer.

“Pipa Brasey e a Melodia da Igualdade” não é apenas uma turnê; é um manifesto. Através de suas aulas de piano e a escolha cuidadosa de seu repertório, Pipa reafirma a importância da mulher na música e na sociedade. Sua jornada é um convite para celebrar a riqueza cultural e o poder transformador das mulheres em todos os campos da vida.