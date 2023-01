Pinturas do “Van Gogh do Sertão” exposto no aeroporto de Petrolina ganha iluminação especial

Para ressaltar a beleza das obras de Celestino Gomes, aeroporto de Pernambuco instala luzes de led que valorizam dois painéis do artista plástico

Valorizar a cultura local é um dos pilares da CCR Aeroportos, que administra o Aeroporto Internacional de Petrolina (PNZ). Baseada nessa premissa, a concessionária instalou iluminação direcionada e com luzes de LED na cor âmbar para exaltar a beleza dos dois painéis do famoso artista plástico petrolinense, Celestino Gomes, conhecido como “Van Gogh do Sertão”, localizados na sala de desembarque e no saguão do aeroporto.

Celestino Gomes: o pintor, escultor e escritor a serviço da arte

As obras que fazem parte do acervo de PNZ foram pintadas em 1979 e representam a vida sertaneja da época, proporcionando um sentimento de memória regional e passagem do tempo aos clientes que as contemplam no aeroporto. “A CCR Aeroportos tem orgulho em manter vivo o patrimônio cultural desse artista tão reconhecido, importante não apenas para Petrolina, mas para todo o Brasil”, afirma o gerente Jamerson Vasconcelos.

Obra do artista Celestino Gomes exposta no Aeroporto de Petrolina. Fotos: Divulgação CCR Aeroportos

Celestino Gomes nasceu em Petrolina (PE) e ficou conhecido por retratar festas populares, mulheres, paisagens e monumentos da vida do sertanejo. O artista expandiu horizontes e fez sucesso no exterior, onde lançou dois livros que trazem sua história do sertão até a Europa. Faleceu em 2004, aos 73 anos, e deixou um variado legado como pintor, escritor e escultor.