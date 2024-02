PICCADILLY: O segredo de ser uma das melhores empresas para trabalhar no varejo brasileiro

Conquistando o 15° lugar, a PICCADILLY avança quatro posições e reforça sua cultura de cuidado e desenvolvimento profissional

No panorama competitivo do varejo brasileiro, poucas empresas conseguem se destacar de maneira tão significativa quanto a PICCADILLY, que mais uma vez, marca sua posição entre as 25 Melhores Empresas para Trabalhar no setor, segundo o prestigiado Great Place to Work (GPTW). Este ano, a empresa não apenas manteve sua certificação de excelência, mas também subiu no ranking, alcançando o admirável 15° lugar.

O sucesso da PICCADILLY pode ser atribuído a uma combinação única de fatores, mas no coração de sua estratégia está uma cultura organizacional que valoriza cada um de seus 2.500 colaboradores. A empresa tem se destacado por seus valores, sua cultura de cuidado e pelo compromisso com o desenvolvimento humano e profissional, fundamentos que a conduziram a avanços significativos no ranking desde 2021.

Franqueados como Carlos e Denise Maineti, que operam lojas em São Paulo desde 2022, são testemunhas do impacto positivo que a cultura da PICCADILLY tem não só em seus negócios, mas também no bem-estar e motivação de suas equipes. A premiação é vista por eles não apenas como um reconhecimento de excelência, mas como uma confirmação de que estão associados a uma marca que prioriza um ambiente de trabalho ético, harmonioso e produtivo.

Jeferson de Oliveira, um consultor de projetos em franquias que está com a empresa há quatro anos, reitera a importância da premiação. Para ele, fazer parte da PICCADILLY é mais do que ter um emprego; é pertencer a uma família que valoriza o bem-estar, a felicidade de seus membros e celebra as conquistas coletivamente.

A PICCADILLY vê o reconhecimento do GPTW como mais do que um troféu; é um lembrete de sua responsabilidade contínua de manter um ambiente que valoriza as pessoas. A empresa acredita firmemente que seu sucesso é resultado direto de uma equipe motivada, qualificada e feliz. E é essa crença que a PICCADILLY planeja continuar a cultivar, assegurando que permaneça como um farol de qualidade, inovação e responsabilidade social no setor varejista.

Em um mundo onde a satisfação no trabalho é tão crucial quanto os resultados financeiros, a PICCADILLY não apenas estabelece um padrão para o varejo, mas também oferece um modelo de como empresas de todos os setores podem prosperar ao colocar as pessoas em primeiro lugar.