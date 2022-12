Philipp Plein abre sua primeira loja no Brasil com presença de Jade Picon e Ludmilla; veja fotos

O primeiro estabelecimento da marca em solo brasileiro fica no Village Mall, no Rio de Janeiro

O designer alemão, Philipp Plein inaugurou, na última sexta-feira (16), sua primeira loja no Brasil. Ela está localizada no Rio de Janeiro, no shopping Village Mall. O evento de abertura foi marcado pela presença de celebridades como Jade Picon, Ludmillla e Rafa Kalimann.

Loja do designer alemão está localizada no Rio de Janeiro, no shopping Village Mall (Foto: Divulgação)

Rafa Kalimann posa junto ao designer alemão, Phillip Plein (Foto: Divulgação)

Os convidados: Luciana Gimenez, Suzana Gullo, Leo Picon, Jade Picon e Ludmilla puderam desfrutar de um coquetel seguido de uma festa, no rooftop do shopping, com show dos cantores Buchecha e Xamã.

A apresentadora Luciana Gimenez também esteve presente no evento (Foto: Divulgação)



A partir de agora, os brasileiros podem mergulhar no mundo do luxo provocante e não convencional de Philipp Plein em um espaço de 70 m2 que traduz os valores da marca por meio de uma paleta de cores cromáticas e materiais requintados.