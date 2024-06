Philip Kotler debate o futuro do marketing na ESPM e lança livro revolucionário

O marketing está em constante evolução, assim como o mundo ao seu redor. Com as inovações tecnológicas e as novas formas de comercializar produtos e serviços, torna-se essencial refletir sobre como acompanhar essas transformações sem desumanizar as relações entre empresas e consumidores.

Principal referência do Marketing, Philip Kotler realiza debate e lança livro na ESPM

Ciente desses desafios, a ESPM, referência em Marketing e Inovação voltada para negócios, promove no dia 3 de julho, a partir das 19h, o debate “Caminho para o Futuro do Marketing”, com a participação de Philip Kotler, um dos maiores pensadores mundiais sobre o tema. O evento será realizado em formato híbrido no Teatro ESPM, em São Paulo, com transmissão on-line e presença de Waldemar Pfoertsch e Marcos Bedendo, professor de Branding da ESPM.

Durante o evento, também será lançado o livro “Marketing H2H: A Jornada do Marketing Human to Human”, coautoria de Philip Kotler, Waldemar Pfoertsch, Uwe Sponholz e Marcos Bedendo. A obra se destaca por propor uma nova abordagem centrada no ser humano, defendendo a construção de conexões genuínas, práticas éticas e a perenidade dos relacionamentos, essenciais para a relevância das empresas e a saúde do planeta.

Kotler, conhecido por trazer o consumidor para o centro das estratégias de marketing, agora lidera o movimento de humanização das práticas de mercado. “Kotler trouxe o consumidor para o centro das estratégias de marketing e agora lidera o movimento de humanização das práticas, reafirmando seu compromisso com a evolução ética e sustentável da área”, ressalta Bedendo.

O livro chama a atenção para a necessidade de uma visão mais ampla e holística do marketing, focada na cocriação de valor e adaptável às novas tecnologias sem perder o contato humano. “A nova organização apresentada no Marketing H2H tem tamanha clareza na sua essência e papel na comunidade, que pode se adaptar continuamente às necessidades do seu ecossistema, mantendo a coerência estratégica e de decisões. Essa é a nova forma de se fazer estratégia e a nova forma de se trabalhar o marketing”, destaca Kotler.

“Marketing H2H: A Jornada do Marketing Human to Human” não apenas provoca um novo modo de pensar, mas oferece caminhos de implementação, apoiados em teorias e práticas comprovadas. No centro do pensamento do Marketing H2H estão três teorias bem-sucedidas: a lógica dominante de serviços, a digitalização e o Design Thinking. Juntas, essas teorias transformam o marketing em uma área mais estratégica do que operacional.

Esses conceitos guiarão o debate na ESPM, prometendo um renascimento para a área de marketing e para as empresas que buscam se enxergar e agir de forma mais humana. “Será um renascer para a área de marketing e para as empresas, que passam a se enxergar e agir de forma mais humana”, conclui Bedendo.

Serviço

Debate e lançamento “Marketing H2H: A Jornada do Marketing Human to Human”

Data: 03/07

Horário: Das 19h às 21h15

Local: Teatro ESPM, Rua Dr. Álvaro Alvim, 123 – Vila Mariana – São Paulo

Evento híbrido: Presencial e on-line

Inscrições gratuitas: aqui

Vagas presenciais são limitadas.

Programação

19h – Início do evento – apresentação

19h15 – Painel “Princípios do H2H”, com Waldemar Pfoertsch (on-line e ao vivo)

19h45 – Painel “H2H no Brasil”, com Marcos Bedendo (ao vivo)

20h – Painel “Marketing Humanista”, com Philip Kotler (on-line e ao vivo)

20h30 – Debate H2H com Waldemar Pfoertsch, Marcos Bedendo e Philip Kotler

21h – Comentários finais e encerramento

21h15 – Sessão de autógrafo