Programa de Siani e Nakagawa, CNN Brasil Business, desmistifica o mundo das finanças

CNN Brasil Business, já tem data para estrear. Será no dia 16, às 22h30

O CNN Brasil Business, novo programa da dupla Phelipe Siani e Fernando Nakagawa, já tem data para estrear. Será no dia 16, às 22h30. A atração vai trazer, todas as quintas-feiras, uma visão mais informal, simples e divertida de temas ligados à economia, ciência e tecnologia.

“Nossa missão é descomplicar aqueles assuntos que quase sempre são tratados de um jeito mais sisudo. Vamos fazer com que esses temas sejam mais palatáveis para que as pessoas se interessem mais”, explica Siani. “Vai ser um programa para as pessoas que vão ao supermercado e não para as pessoas que estão no mercado financeiro”, reforça Nakagawa.

Para Nakagawa, jornalista especializado em economia, o noticiário do setor sempre foi mais voltado para as fontes, os tomadores de decisão, e não para as pessoas que compram. “Eu e o Siani temos uma visão muito parecida, que é tratar de economia de uma maneira que faça sentido para as pessoas”, afirma Nakagawa. “Por isso, estou super empolgado com o projeto e muito feliz em trabalhar com ele.” Da mesma forma, Siani observa que, embora a matéria prima continue sendo a notícia, as informações serão abordadas de um jeito diferente.

“Imagina que você vai de São Paulo para o interior, mas não quer pegar aquela mesma rodovia congestionada”, compara Siani. “Vamos para o mesmo lugar, mas o que muda é como vamos chegar lá. Vamos por uma estradinha menor, diferente, que passa por lugares mais bonitos.”

Para eles, não existe uma fórmula pronta, mas Siani aponta uma equação sobre os temas do programa: 40% de economia, 40% de tecnologia e 20% de ciência. “Esses assuntos estão sempre misturados e nosso papel será explicar aquilo que nem sempre as pessoas entendem”, afirma Siani.

Também para Nakagawa, as pessoas precisam cada vez mais de informações importantes e acessíveis sobre o mercado financeiro. “O desafio é falar de economia de uma forma que todos entendam, porque esse noticiário vai ser cada vez mais importante.”