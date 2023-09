Pfizer e Warner Bros lançam campanha sobre a importância da vacinação infantil

Discovery Global Consumer Products e SBP buscam conscientização dos pais e responsáveis

A Pfizer Brasil em parceria com a Warner Bros, lançou uma nova campanha sobre a importância da vacinação infantil. A Discovery Global Consumer Products e a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) buscam conscientização dos pais e responsáveis. Assista ao vídeo aqui.

Vacinação é destacada como uma peça-chave para prevenção de importantes doenças



As ações têm o objetivo de conscientizar sobre a importância de manter em dia a carteirinha de vacinação infantil. Por meio de diversas ações, incluindo um curta animado com os populares personagens Pernalonga; Scooby-Doo e Salsicha; Tom e Jerry; Meninas Superpoderosas e Hora de Aventura, a campanha alerta sobre os riscos do mundo real, especialmente no que diz respeito às doenças preveníveis por meio da vacinação.

Campanha acontece em um momento em que o país possui baixas taxas de vacinação

Créditos: Divulgação



“A preocupação em ficar doente normalmente não faz parte do universo da imaginação, mas sabemos que no mundo real não é bem assim, especialmente após termos acabado de passar por um período tão delicado quanto o da pandemia. Para reforçar a importância do papel da vacinação como uma peça-chave para prevenção de importantes doenças que podem abalar nossa saúde e das pessoas que amamos, conseguimos a parceria de memoráveis ícones dos desenhos animados para mostrar que, até os que possuem superpoderes, se vivessem no mundo real, precisariam ter cuidado quando o tema é prevenção”, comenta Adriana Ribeiro, diretora médica da Pfizer Brasil.



Com duração de aproximadamente 4 meses, a campanha também promove intervenções urbanas em 10 locais nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Ceará, Santa Catarina, Amazonas, Pará e Brasília. Além de contar com um time de influenciadores formado por representantes dos segmentos de maternidade e saúde pediátrica, para potencializar a repercussão dos conteúdos nas redes sociais e alcançar o maior número de pais e responsáveis com essa importante mensagem em prol da vacinação infantil.



A ação acontece num momento em que o Brasil, que por muito tempo foi considerado como referência de sucesso em termos de adesão vacinal, vem enfrentando ano após ano considerável baixa nas suas taxas, como destaca Renato Kfouri, presidente do Departamento Científico de Imunizações da SBP: “A cobertura vacinal infantil vêm caindo nos últimos anos, principalmente após a pandemia. A maioria das vacinas infantis está com uma cobertura preocupante, entre 60 e 70%, muito aquém dos 90% necessários para a manutenção do controle de diversas doenças que podem ser prevenidas por imunizantes”, diz.



Como destacado pelo médico, a baixa nas taxas de imunização infantil foi agravada pela pandemia, que serviu de terreno fértil para a disseminação de uma avalanche de fake news, principalmente sobre vacinação. Por isso, se faz cada vez mais necessárias estratégias para resgatar a confiança da população na vacinação, e dessa forma alcançarmos o principal objetivo: manter as crianças protegidas.

cuidados confiáveis e acessíveis com a saúde em todo o mundo.