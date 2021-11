Petrobras leva apresentações musicais gratuitas para Campinas e Santos

O objetivo é levar música clássica a várias regiões do Estado

Nesta semana a Petrobras divulgou a retomada de um projeto muito aguardado, que leva espetáculos musicais gratuitos a cidades de São Paulo. Os municípios com data agendada para o mês de novembro são Campinas e Santos.

Com o objetivo de ampliar o acesso à música clássica em todas as regiões do Estado de São Paulo, o projeto Concertos Petrobras convidou o trio de músicos León, Schaefer e Ring para se apresentarem no dia 15, às 18h, no Teatro Guarany, em Santos e, no dia 16, às 20h, no Teatro Castro Mendes, em Campinas.

As apresentações contarão com peças de Mozart e Schubert no repertório e os ingressos serão gratuitos e distribuídos 2 horas antes do início do espetáculo. Vale lembrar que todas as normas de segurança contra Covid-19 serão seguidas.

Serviço:

CONCERTOS PETROBRAS TRIBUNA

Segunda-feira, 15 de novembro, 18h

Teatro Guarany

Endereço: Praça dos Andradas, s/nº – Centro Histórico – Santos

Tel: (13) 3219-3828

CONCERTOS PETROBRAS EPTV

Terça-feira, 16 de novembro, 20h

Teatro municipal José de Castro Mendes

Endereço: Rua Conselheiro Gomide, 62 – Vila Industrial – Campinas

Tel: (19) 3272.9359