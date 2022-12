Pesquisa internacional aponta que Brasil é o segundo país com maior incidência de burnout no mundo

Termo está atrelado ao esgotamento mental ligado ao trabalho; situação pode levar à exaustão física



De acordo com a pesquisa realizada pela International Stress Management Association, o Brasil é o segundo país no mundo com maior incidência de Burnout. O termo está atrelado ao esgotamento mental ligado ao trabalho que pode incorrer em exaustão física e emocional do trabalhador, impactando também a produtividade.

Dados de depressão, ansiedade e depressão crescem em todo o mundo desde 2020 (Foto: Banco de Imagens)



Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), casos de depressão, ansiedade e burnout são transtornos mentais que afastam diversos profissionais do mercado de trabalho, ao redor do mundo. De acordo com levantamento da B2P, saúde mental foi a segunda maior causa de afastamento de colaboradores entre 2020 e 2021, sendo maior que o número de licenças devido a pandemia do coronavírus.

Para o advogado da Lexly, Michel Teixeira, os recursos humanos podem se adaptar com a nova realidade mundial. Ele ressalta que é importante que a corporação tenha boa política organizacional e aplique os direitos trabalhistas com olhar humano, focado na boa gestão e aplicando programas internos motivacionais.

O Brasil é o segundo país com maior incidência de Burnout (Foto: Banco de Imagens)



“O colaborador quando está em um ambiente de respeito, educação, clareza, comunicação e aprendizado, produz e consegue manter aquele ambiente adequadamente estável. E ao proporcionar essa estabilidade, possíveis consequências jurídicas como processos por não respeitar os intervalos intrajornada ou até uma licença por burnout podem ser evitados”, finalizou.

Neste mesmo espectro, a Universidade da Califórnia verificou que funcionários felizes produzem até 37% mais e são três vezes mais criativos que aqueles que lidam com transtornos mentais. Dessa forma, cresce no mercado de trabalho o termo “Chief Happiness Officer”, que significa “Chefe da Felicidade no Trabalho”.

Assim, CEOs, diretores, gerentes e coordenadores de equipe assumem a função de tornar o ambiente mais leve e feliz. Ainda que haja poucos dados específicos acerca do tema no Brasil, já é uma crescente ações de bem-estar e compensação para as equipes nas empresas.