Pesquisa da Nielsen Book apresentou resultados negativos da venda de livros no ano de 2023

2023 perde para 2022 tanto na quantidade vendida quanto no valor arrecadado

De acordo com pesquisa realizada pela Nielsen Book e divulgada pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), as vendas de livros realizadas no ano de 2023 foram menores que as realizadas em 2023, tanto em quantidade de exemplares vendidos quanto na arrecadação total. O Natal de 2023 conseguiu proporcionar um aumento de 1,69%, o que não foi suficiente para ultrapassar os números atingidos nessa mesma época no ano anterior. Enquanto que o 13º período de 2022 vendeu 5,77 milhões de livros e obteve um faturamento de R$270,69 milhões, o mesmo 13º período, só que em 2023, conseguiu vender apenas 4,99 milhões de livros, o que totalizou um valor de R$263,40 milhões. Esses números atingidos em 2023 representaram um decréscimo de 13,41% em volume de vendas e 2,69% em valor arrecadado.

“Mesmo que o acumulado de 2023 não tenha alcançado os números do ano anterior, o mercado editorial atravessou o ano em buscas de alternativas que pudessem ocupar, mesmo que parcialmente, o lugar de livrarias físicas e virtuais que saíram do mercado. As feiras e festivais literários e a movimentação contínua de influenciadores digitais no último ano mostram também que o mercado tem espaço para rejuvenescer e encontrar novos leitores” afirmou o presidente do SNEL, Dante Cid.

O Country Manager da divisão BookScan Brasil, Ismael Borges, também fez comentários sobre os resultados obtidos: “falava-se que apenas um milagre de fim de ano salvaria 2023 de um resultado inferior ao ano anterior. Ele não aconteceu. Dezembro performou pior que o mesmo período do ano anterior. Mesmo derrubando o desconto para o menor patamar assistido no ano, dezembro pesou um pouco mais no número final, culminando no segundo pior acumulado do ano, tanto em volume quanto em valor. O destaque absoluto vai para o preço médio do livro, que pela primeira vez fecha o ano acima da inflação desde que existe o monitoramento Bookscan”.

No balanço final do ano, os resultados são mantidos. O ano de 2023 vendeu menos do que o ano de 2022, representando uma redução de 7,13% no volume de livros vendidos e de 0,78% no faturamento. Em números totais, as quedas registradas de 2022 para 2023 foram de 58,61 milhões para 54,43 milhões na quantidade de exemplares vendidos e de R$2,54 bilhões para R$2,52 bilhões de montante arrecadado. O resultado no faturamento de 2023 poderia ser ainda pior, se não fosse pela inflação, que proporcionou um aumento de 6,83% no preço médio dos livros.