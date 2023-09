Personal trainer revela dicas de atividade física para A Fazenda e em Casa

Bruno Sapo compartilha segredos para se manter ativo, mesmo no confinamento da 15ª edição de A Fazenda

A 15ª edição do famoso reality show “A Fazenda”, da Record, já está agitando o público, e entre os participantes deste ano, encontramos figuras conhecidas, incluindo Radamés Martins, ex-jogador de futebol, e Jaquelline Grohalski, que costumava compartilhar suas rotinas de treino nas redes sociais. Para muitos, a quebra da rotina de atividade física pode ser um desafio, tanto para os peões confinados quanto para os espectadores que não saem da frente da TV. No entanto, o personal trainer Bruno Sapo, criador do famoso “Treino do Sapo” e de diversas metodologias de treinos em casa, está aqui para dar dicas valiosas.

Personal trainer se tornou referência em educação física

De acordo com Bruno Sapo, a atividade física desempenha um papel crucial na saúde mental, especialmente sob a pressão de um reality show. “Infelizmente, durante a pandemia, todos nós vivenciamos como é desafiador ficar confinado. Também, muitos de nós percebemos como o exercício pode ser uma válvula de escape importante. O exercício alivia os sintomas de depressão, ansiedade e reduz os níveis de estresse, o que é muito importante para quem está sob a pressão de um reality show”, afirma o personal trainer.

Bruno Sapo, o personal trainer da Fazenda dá dicas para peões e espectadores!

Manter-se ativo pode ser alcançado de várias maneiras, seja na fazenda realizando tarefas como cuidar dos animais ou em casa. Tarefas domésticas bem feitas já são uma forma de movimentação. Além disso, Bruno sugere o uso do peso corporal como aliado, com exercícios como agachamentos, flexões, abdominais e burpees. Esses exercícios podem ser feitos na sala de casa, permitindo que os espectadores acompanhem o reality enquanto se exercitam.

Além dos benefícios físicos, Bruno enfatiza a importância da atividade física na redução do estresse. “A falta de atividade física pode resultar em picos de estresse, o que pode aumentar a ansiedade e prejudicar a estratégia dos participantes no jogo”, alerta ele. A chave para manter-se ativo é fazer o que se gosta. “O importante é se mexer, e o prazer junto com o exercício fará a mágica acontecer”, acrescenta.

Para aqueles que abandonaram a prática durante o confinamento, Bruno Sapo oferece um conselho simples: não há atalhos, apenas retorne ao plano o mais rápido possível. Regularize o sono, adote uma alimentação adequada e siga um cronograma traçado por um profissional.

A trajetória de Bruno Sapo, do futebol americano à educação física, é inspiradora. Seu “Treino do Sapo” conquistou não apenas jogadores profissionais, mas também o público em geral, e ele continua quebrando barreiras ao abordar questões como a gordofobia no esporte. Este personal trainer, que se descreve como “Preto, Profissional de Educação Física, anti-racista, treinador, ex-atleta, nerd e crossfiteiro” em suas redes sociais, é uma voz importante no mundo da saúde e do bem-estar.