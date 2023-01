Perfil no Instagram ajuda a identificar golpistas que invadiram os prédios dos Três Poderes

Em menos de 24 horas de sua criação, o perfil “Contragolpe Brasil” já possui mais 700 mil seguidores

Após bolsonaristas radicais invadirem e depredarem o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional no último domingo (8), o perfil “Contragolpe Brasi” foi criado no Instagram com o objetivo de identificar os golpistas que participaram dos atos de vandalismo. A conta que tem 133 publicações, já possui 701 mil seguidores.

O perfil “Contragolpe Brasi” foi criado no Instagram com o objetivo de identificar os golpistas que participaram dos atos de vandalismo. Créditos: Globoplay

As publicações são imagens estáticas que mostram os rostos dos vândalos, muitos posts ainda divulgam informações como os nomes dessas pessoas e os locais onde elas moram. Há também prints de fotos publicadas pelos golpistas em suas redes sociais.

O presidente Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até dia 31 de janeiro. Créditos: Globoplay

Os atos de vandalismos começaram por volta das 14h, através de uma passeata, mas logo o caos tomou conta e o ataque as instituições e ao Estado Democrático de Direito começaram. Os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediam intervenção militar e a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os golpistas pediam intervenção militar e a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Créditos: Globoplay

Aproximadamente três horas após ao início dos atos de vandalismo, o presidente Lula se pronunciou e decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até dia 31 de janeiro. Durante o pronunciamento, o presidente fez críticas ao governo anterior, chamou os vândalos de “fascistas” e ressaltou que os responsáveis pelos protestos golpistas e seus financiadores serão punidos.