Peregrinação em homenagem à Nossa Senhora de Aparecida atrai multidões

Fiéis celebram o dia de Nossa Senhora Aparecida com uma jornada de fé e devoção

No dia 12 de outubro, o Brasil celebra Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do país. O feriado, oficialmente estabelecido em 1980, é uma data de grande significado para os católicos e é comemorado em todo o território nacional.

Muitos fiéis aproveitam essa ocasião para cumprir suas promessas e expressar sua devoção realizando o Caminho da Fé, uma jornada cujo destino é a Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, localizada na cidade de Aparecida, São Paulo. Desde a criação desse caminho, há 20 anos, estima-se que cerca de 80 mil pessoas já tenham percorrido essa rota, seja a pé ou de bicicleta. No ano de 2022, de acordo com a Associação do Caminho da Fé, mais de 20.240 peregrinos seguiram o percurso em homenagem à padroeira.

A peregrinação, embora muitas vezes associada a motivos religiosos, também atrai pessoas em busca de autoconhecimento, de acordo com Richard Oliveira, peregrino e criador de conteúdo do canal do YouTube “Vida de mochila”.

Richard Oliveira, que é conhecido por documentar suas aventuras, compartilhou informações sobre algumas das melhores estradas para peregrinação. Conheça 4 caminhos para peregrinar:

Estrada Real: Uma antiga rede de rotas de transporte terrestre que remonta ao Brasil Imperial. Tombada como patrimônio cultural e turístico, essa rota é composta por quatro caminhos distintos. Richard Oliveira documentou sua viagem pelo Caminho dos Diamantes e o Caminho de Sabarabuçu, totalizando 540 km percorridos. Caminho de Caravaggio: Inspirado na devoção à Nossa Senhora de Caravaggio, esse caminho no Rio Grande do Sul oferece uma jornada de 200 km, que leva cerca de 11 dias para ser concluída, com a possibilidade de pernoitar em vinícolas. Caminho de Cora Coralina: Única rota de poesias do mundo, localizada em Goiás, é uma jornada de 300 km que abrange um período de 18 dias. O caminho oferece imersão na poesia da renomada poetisa Cora Coralina, além de explorar a beleza natural e cultural de Goiás. Rota do Descobrimento: Situada na Bahia, essa jornada peculiar segue o litoral onde os portugueses desembarcaram pela primeira vez no Brasil. Ao longo de 80 km, os viajantes percorrem a praia, enfrentando desafios como interpretar as tabelas de marés. A peregrinação de 6 dias permite aos viajantes conectar-se com a história, a natureza e os desafios da região.

Essas jornadas não apenas representam atos de fé e devoção, mas também oferecem oportunidades únicas de autoconhecimento e conexão com a história e a cultura brasileira. Richard Oliveira, por meio de seu canal “Vida de mochila”, compartilha suas experiências, inspirando outros a explorar essas rotas e descobrir mais sobre si mesmos e o Brasil.

