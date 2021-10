“Perdi uma experiência preciosa da maternidade por um posicionamento político”, confessa Rafa Brites

Junto a um texto, Rafa publicou duas fotos bem diferentes e chamou atenção para faces diversificadas que ela pode ter

Em um desabafo sincero nas redes sociais, a escritora e palestrante, Rafa Brites, falou um pouco sobre a imagem que tentou passar por muito tempo para a sociedade. Ela confessou que perdeu uma experiência preciosa da maternidade apenas para manter um posicionamento político e a imagem que achou que deveria passar.

A escritora surpreendeu a todos ao postar uma foto bem sexy junto com outra bem a cara dela: uma empresária de sucesso. Ela convidou os seguidores: “vamos falar de prazer?”, questionou. Ela começou revelando que um dos maiores prazeres atuais da vida dela é a capacidade que ela tem de se contradizer e mudar.

“Usar imagens sensacionalistas para chamar atenção para textos maneiros. Nunca jamais”, brincou Rafa no texto

“Poucas coisas na vida requerem tanto esforço, ou melhor, flexibilidade do que estarmos abertos e humildes para dizermos: Sabe aquilo que eu falava estufando o peito? Não faz mais o menor sentido. Era uma bobagem”, disse Rafa.

A influenciadora contou que nasceu em uma época de transição geracional do espaço da mulher no mercado de trabalho. Buscando sempre a equidade de gêneros, Rafa confessou que sempre rejeitou a imagem de dona de casa ou mãe. “Isso pulsava tão forte em mim que sublimei minha natureza depois do parto do meu primeiro filho. Mais que qualquer coisa eu queria provar que eu era uma profissional antes de outro papel”.

A escritora também publicou uma foto mais a cara dela, com um look despojado

Rafa confessou que achava um absurdo mulheres que deixavam o trabalho para cuidar dos filhos, mas hoje ela reconhece que pesou um pouco no pensamento. “Quando engravidei, queria logo parir, quando dei à luz, queria logo me livrar dos meses de amamentação, depois logo colocar na escola… Sinto que perdi uma experiência preciosa dos primeiros anos de maternidade para um posicionamento político meu. Uma bandeira da mulher independente que eu queria levantar”.

Rafa está esperando mais um bebê

Atualmente, Brites afirma que mudou completamente o pensamento. Ela disse que valoriza as conquistas dela como mãe e CEO e fala de boca cheia que a prioridade é a família. “Como é bom observar a origem de nossos comportamentos e ter a coragem de revê-los e nos transformarmos”, finalizou.