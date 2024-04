Perda de bagagem: um problema crescente em aeroportos internacionais

Ninguém planeja perder a bagagem durante uma viagem, mas o infortúnio está se tornando cada vez mais comum nos aeroportos ao redor do mundo. Um estudo recente da Sociedade Internacional de Telecomunicações Aeronáuticas (SITA) aponta um alarmante crescimento no número de malas perdidas, atrasadas ou danificadas. Em 2022, cerca de 26 milhões de bagagens não chegaram aos seus destinos conforme o esperado, marcando o pior resultado dos últimos dez anos.

Rafael Turra, diretor da Vital Card. Foto divulgação

Diante desse cenário, a importância de um seguro-viagem se faz mais presente do que nunca. Rafael Turra, Diretor da Vital Card, destaca que muitos viajantes ainda desconhecem as coberturas adicionais que um seguro pode oferecer. “Além do auxílio na busca pela bagagem extraviada, nossos planos garantem indenização pelo valor integral da mala e reembolso de despesas emergenciais caso o atraso na entrega ultrapasse seis horas”, explica Turra.

Descubra como o seguro-viagem da Vital Card pode compensar o transtorno de malas perdidas, atrasadas ou danificadas

Para que os viajantes possam fazer valer seus direitos em caso de problemas com as bagagens, é essencial que registrem o atraso por meio do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) antes de deixar a área de desembarque. Com um código único de rastreamento, o passageiro pode acompanhar o processo de localização da sua mala perdida.

Além da cobertura em casos de atraso, a Vital Card também oferece uma indenização suplementar significativa em situações de extravio definitivo. “Se a companhia aérea confirmar a perda da bagagem, o segurado pode receber até mil unidades monetárias adicionais, independentemente do valor pago pela companhia aérea”, afirma Turra.

A experiência tem mostrado que medidas simples, como documentar o conteúdo da mala com fotos antes do embarque, podem acelerar o processo de indenização. A Vital Card reforça que sua proteção se estende a todos os tipos de viagens, incluindo trajetos de trem, ônibus ou embarcações licenciadas, proporcionando uma camada extra de segurança em uma era de incertezas nos deslocamentos.