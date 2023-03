Pepita revela que transfobia piorou nas ruas após maternidade: “Olhares de preconceito”

Casada com o dançarino Kayque Nogueira, Pepita é mãe de Lucca Antonio, de um ano, e revela olhares incômodos quando está com a criança em lugares públicos

Aos 33 anos, Pepita vive uma das fases mais prósperas da sua vida. A cantora está casada com o dançarino Kayque Nogueira desde 2020 e, juntos, eles são pais do pequeno Lucca Antonio. No entanto, apesar da funkeira se redescobrir com a maternidade, ela revela que tornou-se alvo de olhares maldosos quando está com pequeno em público.

Pepita e Kayque Nogueira posam juntos com o pequeno Lucca Antonio

“Esse contato com a maternidade foi muito bom, me ensinou muito. Os olhares de preconceito sempre vão estar na minha vida. Mas hoje, piorou. Tudo mudou na minha vida. A minha ida ao aeroporto com uma criança de colo, no shopping… Os olhares são como se eu tivesse cometido o pior crime do mundo”, revelou a artista em entrevista ao Pod Delas, apresentado por Tata Estaniecki e Bruna Unzueta.

Atualmente, Lucca Antonio tem um ano e foi adotado pelo casal logo depois do seu nascimento. Na época, Pepita e Kayque estavam na fila de espera da adoção há quase três anos e fizeram uma postagem nas redes sociais para anunciarem a chegada do menino.

Pepita em entrevista ao Pod Delas; funkeira falou sobre olhares preconceituosos quando anda com filho pequeno

“Hoje eu aperto o botão foda-se 24 horas por dia, mas tem falas que te atravessam de um jeito que não tá legal. Tem dias que eu não tô legal. Eu não sou 24 horas essa armadura”, pontuou a artista, sobre quando presencia uma atitude preconceituosa.

Ela completa que, por estar acostumada com tamanho estranhamento, já sabe quando é vítima de transfobia em lugares públicos. “A gente tem um sensor que é surreal. A sociedade me bate todo dia, é muito surreal quando me veem no shopping empurrando carrinho de bebê”, relembrou.

Os momentos mais constrangedores acontecem quando ela vai até a praça de alimentação com Lucca no colo e as pessoas sempre param para olhá-la. O mesmo acontece quando ela está no avião.

“Aquela cena pra ela é muito sem noção. É um olhar que fala assim: é ela? Mas quando você vê neném no colo, a pessoa olha torto assim. Uma comissária de bordo, na hora de mostrar o check-in, faz questão de pedir meu documento. Tem falas que incomodam muito. Deixa de ser sem noção”, pediu a cantora.