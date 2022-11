Pensando no meio ambiente, Caco Ciocler pede para que Panini lance álbum de figurinhas da COP27

A sugestão do artista é que a editora lance um álbum com as figuras de líderes mundiais que estão discutindo as alterações do clima



O ator, Caco Ciocler, divulgou, na última quinta-feira (17), um vídeo em que sugere a criação de um álbum de figurinhas da Cop 27, evento que está sendo realizado no Egito e discute soluções para problemas ambientes e reúne líderes mundiais, como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ator sugeriu que a Panini lançasse o álbum da COP27 (Foto: Reprodução/Instagram) No vídeo que contabiliza milhares de curtidas, Caco afirma que seria bacana se a Panini, editora responsável pelo álbum da Copa do Mundo 2022 lançasse um produto semelhante para a COP27. Ele destacou ainda que o estimado é que a empresa lucre até R$ 12 bilhões somente com o produto voltado para o futebol. A sugestão do ator é de promover conteúdos educativos a partir da fauna da flora (Foto: Adriano Gambarini) “Eu fiquei pensando, eu não conheço ninguém na Panini e se alguém souber como esse pode chegar em alguém, por favor, me avise. A Panini poderia lançar da COP27 (…), onde líderes mundiais estão reunidos pensando nas questões das mudanças climáticas e soluções para o nosso planeta. Imagine, Panini, que lindo se vocês pensassem num álbum com figurinhas lindas que poderiam conter exemplos da fauna e da flora terrestre, espécies. Seria um álbum lindo que poderia educar nossas crianças”, afirmou. Diversos fãs parabenizaram o ator pela iniciativa focada no meio ambiente (Foto: Reprodução/Instagram) A ideia foi apoiada por outras famosas como Julia Lemmertz, Alessandra Negrini e Luisa Micheletti. O ator sugeriu ainda que parte do valor que seria arrecadado com a venda do álbum da COP27 fosse doado para ações de preservação e conscientização ambiental. “Vamos salvar a nossa casa”, finalizou.