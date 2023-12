Pelé: Um Ano de Saudades e Celebração no Museu do Futebol

Lendas do esporte se reúnem para homenagear o Rei e lançar livro emocionante

No próximo dia 16 de dezembro, o Museu do Futebol será palco de um evento marcante: “Pelé: Um Ano de Eternidade.” Em homenagem ao primeiro ano de falecimento do Rei do Futebol, a programação inclui um debate imperdível sobre a importância de Pelé para o esporte e as novas gerações.

O debate será conduzido por Marcos Teixeira, renomado jornalista esportivo e colunista do Ludopédio, juntamente com Franklin Valverde, jornalista, poeta e professor universitário, autor do livro “Entende? – 10 Crônicas sobre Pelé”. A obra, editada pela Patuá, será lançada durante o evento.

“Entende?” é mais do que um livro sobre futebol; é uma jornada emocional de um torcedor apaixonado. Valverde reúne 10 crônicas que revelam como Pelé despertou sua paixão pelo esporte, abordando momentos de alegria, tristeza e reflexão. As páginas são ilustradas com fotos que eternizam esses instantes.

Após o debate, os participantes terão a oportunidade de vivenciar uma tarde de autógrafos, mergulhando ainda mais nas histórias que marcaram a vida de Valverde como torcedor santista. Este evento promete ser um tributo emocionante ao Rei Pelé, celebrando não apenas seu legado no campo, mas também sua influência duradoura na cultura e no coração dos amantes do futebol brasileiro.

Serviço:

Pelé: um ano de eternidade

Dia 16 de dezembro de 2023, a partir das 15 horas

Local: Museu do Futebol – Praça Charles Miller, s/n – Pacaembu, SP