Pela primeira vez, os hotéis Bendito Cacao, da Cacau Show, terão ovos de Páscoa exclusivos

Pela primeira vez, os hotéis Bendito Cacao Resort & Spa, em Campos do Jordão, e Bendito Cacao Family Resort, em Águas de Lindóia, terão ovos de Páscoa exclusivos. Com o lançamento, a marca reforça seu compromisso em oferecer mais do que chocolates premium, criando experiências sensoriais únicas para seus hóspedes.

A produção dos ovos de Páscoa é realizada com cacau da Fazenda Dedo de Deus e finalizada na unidade de Campos do Jordão.

Produzidos no hotel de Campos do Jordão, a linha de ovos de Páscoa inclui três opções exclusivas: o Ovo Branco Caramelizado com Macadâmia (R$90,00), destaque da coleção, que passa por um processo especial de caramelização do leite, conferindo um sabor inconfundível de caramelo e doce de leite, com a crocância da macadâmia. A linha também traz o Ovo Ao Leite com Amêndoas (R$90,00) e o Ovo Dark Milk Trufado (R$115,00). Além dos ovos, o Bendito Cacao Resort & SPA de Campos do Jordão oferece trufas artesanais nos sabores Branco com Coco, Ao Leite, Gianduia, Dark Milk e Intenso com Laranja.

“Este é um momento muito especial para nós, pois estamos trazendo os primeiros ovos de Páscoa produzidos aqui, com todo o cuidado e a qualidade que caracterizam o nosso processo ‘Bean to Bar’. Queremos oferecer uma experiência sensorial única, com produtos feitos artesanalmente e com cacau selecionado diretamente da fazenda da Cacau Show, localizada no Espírito Santo”, comenta Laio Ferreira, Gerente de Alimentos e Bebidas do Bendito Cacao Resort & Spa.

A campanha acontece nos hotéis Bendito Cacao Resort & Spa, em Campos do Jordão, e Bendito Cacao Family Resort, em Águas de Lindóia.

A produção dos ovos de Páscoa é realizada com cacau da Fazenda Dedo de Deus e finalizada na unidade de Campos do Jordão, utilizando o melanger, um equipamento especializado que garante a textura e o sabor incomparáveis dos chocolates. Os hospedes podem acompanhar o processo de produção dos Ovos de Páscoa e aprender sobre cada etapa.

Além da linha exclusiva, ambos os resorts prepararam uma programação especial para a Páscoa, com atividades para todas as idades. As tradicionais caças aos ovos são uma das atrações mais aguardadas, prometendo momentos de diversão para toda a família.

Os ovos de Páscoa do Bendito Cacao estão disponíveis nas unidades de Campos do Jordão e Águas de Lindóia.

Sobre a Cacau Show: Fundada em 1988, a Cacau Show tornou-se a maior rede de chocolates finos do mundo. Atualmente, conta com mais de 4.700 lojas nos principais shoppings, avenidas e ruas comerciais de todo o Brasil. Especialista em chocolates com diferentes intensidades de sabor, a Cacau Show está em constante inovação e oferece uma variedade de produtos para todos os gostos e momentos.