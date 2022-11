Pegue essas dicas de como criar e cuidar de um jardim, com o paisagista de Bruno Gagliasso

Marcel Rodrigues é parceiro da Branco Motores na construção de projetos paisagísticos



Quem não sonha em ter um belo jardim? Seja em uma casa, apartamento, escritório ou como complemento de um ambiente, a verdade é que esses elementos da natureza dão vida e equilíbrio a um determinado espaço e ainda, sob o prisma de um paisagista, contribuem para o bem-estar físico e mental das pessoas que usufruem desses locais. Uma área verde pode ser considerada um investimento, já que valoriza qualquer espaço ou imóvel.

Para muitos, a construção de um jardim é a realização de um sonho



“A construção de um jardim, independentemente do ambiente em que seja implementado, é a realização de um sonho, e acaba sendo o refúgio de muitas pessoas que vivem em centros urbanos, porque possibilita certa conexão com a natureza e auxilia na descarga de stress.”, afirma o engenheiro agrônomo Marcel Rodrigues, CEO da Allamanda Paisagismo, paisagista do ator e empresário Bruno Gagliasso e, recentemente, parceiro da Branco Motores na construção de projetos paisagísticos e de preservação ambiental.

No entanto, formar um jardim do zero e ainda zelar pela manutenção não é tarefa fácil, é uma atividade profissional. E, assim como qualquer outro trabalho, deve levar em conta, desde o princípio, o uso de equipamentos de qualidade para sua implantação e manutenção. É por isso que a Branco Motores e a Allamanda Paisagismo firmaram uma parceria em 2022, em busca da reconstrução e dicas sobre manutenção de jardins.

“Juntas, as empresas levam aos clientes soluções de qualidade, que também priorizam as condições de trabalho dos colaboradores. Os equipamentos da Branco para uso dos paisagistas são facilitadores no dia a dia desses profissionais, e ao mesmo tempo itens essenciais para a realização e manutenção de uma área verde”, afirma Mayara Amaral, Gerente de marketing da Branco Motores.

Bruno Gagliasso e Marcel Rodrigues, CEO da Allamanda Paisagismo – Instagram



Por isso, algumas dicas sobre como formar, manter e cuidar de um jardim segundo o especialista Marcel valem muito a pena:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1 Contrate um profissional:

O primeiro passo para se construir um jardim é a contratação de um profissional competente e experiente na área do paisagismo. Ao lidar com as plantas, que são seres vivos, não se pode contar com alguém que seja amador, pois elas podem não sobreviver. Além disso, quando uma pessoa despreparada é chamada para fazer uma área verde, o risco de decepção por parte do cliente é muito maior. Muitas vezes, é nesse momento que o profissional é chamado para refazer o trabalho. No entanto, em certas situações, não há como começar do zero. O especialista precisa regressar bastante até chegar ao ponto zero novamente, na famosa tela em branco. É um retrabalho que custa muito tempo e dinheiro, dependendo da proporção, ou seja, o tamanho e a quantidade de trabalho aplicados pelo profissional.

Vale lembrar que não é o tamanho do local que será aplicado a área verde que torna o desafio do paisagista mais fácil ou não. Muitas vezes os menores jardins são os mais complicados de serem planejados. Isso porque, em locais pequenos, a tendência das pessoas enxergarem os detalhes é bem maior. Em um ambiente de grande vegetação, mesmo que haja algum erro em algum cantinho, ou que o cantinho não esteja tão maravilhoso como desejado, é difícil para as pessoas observarem todos os possíveis defeitos.

2 Como manter o jardim?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Primeiramente é importante que ocorram manutenções regulares na área verde, seguindo a fase em que está o jardim. Se o ambiente estiver muito recente, é recomendável que haja manutenção semanal, pelo menos nos primeiros trinta dias. A partir do segundo mês, e dependendo do tipo de jardim que foi construído, a manutenção já pode ter intervalos maiores.

Esses elementos da natureza dão vida e equilíbrio a um determinado espaço



No entanto, esses cuidados irão depender do sistema de irrigação de cada jardim. Infelizmente não existe uma padronização do que é um jardim pronto, ou qual é o mínimo de equipamentos ou tecnologias que esse ambiente precisa para existir. Nos Estados Unidos, por exemplo, praticamente todos os jardins têm sistema de irrigação. Já no Brasil, isso não ocorre. Levando em consideração que haja um bom sistema de irrigação, que não será necessário molhar diariamente o jardim, é importante que no início ocorra rega manual semanal, assim como, a verificação se não há formigas na vegetação, realização de poda, entre outros detalhes.

Quando se trata de um jardim já estabilizado, com pelo menos 1 ano de idade, adubações para crescimento e fortalecimento são necessárias pelo menos a cada três meses. Também é recomendável que, a cada mudança de estação no ano, seja realizado esse processo. Isso é fundamental para a planta seguir crescendo e evoluindo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

engenheiro agrônomo Marcel Rodrigues, CEO da Allamanda Paisagismo, paisagista do ator e empresário Bruno Gagliasso



3 O uso de equipamentos

Os equipamentos são facilitadores de trabalho. São fundamentais para encurtar o tempo de realização das atividades, assim como trazer mais qualidade à prestação de serviço e uma redução de risco para o profissional e para o jardim. Por exemplo, o uso de podadores longos da Branco Motores é fundamental para alcançar árvores, limpar galhos secos com os pés no chão, sem risco para o jardineiro. A segurança do profissional deve ser levada em conta sempre e um bom equipamento é a garantia para todos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Um jardim de uma casa, de um apartamento, é um complemento de um sonho. Não há ninguém que sonha com uma casa sem jardim, uma varanda sem uma planta, uma bela vista em um apartamento sem um vaso, sem poder ter um tempero que seja, ou um arranjo de flores na sala. O jardim é a parte final da realização de ter um lar. Muitas vezes, é aquele espaço de convivência, o local onde as pessoas se encontram, praticam esporte, onde há uma sombra para um descanso. É uma área fundamental que dá mais vida a qualquer ambiente”, conclui.