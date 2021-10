Pedro Tourinho, agente da Anitta, adere as bitcoins

O profissional afirmou que precisar estar à frente nos assuntos da atualidade

As moedas virtuais, conhecidas como bitcoins, estão crescendo cada dia mais e apenas 1 chega a valer mais de R$200 mil em dinheiro. Quem está de olho nesse mercado é Pedro Tourinho, que revelou nesta terça-feira, 5, nas redes sociais que essa criptomoeda pode ser o futuro da arte.



Representando grandes artistas e sendo uma referência na área do entretenimento, Pedro sempre faz questão de estar à frente dos assuntos da atualidade. “Sendo sócio e agente de uma artista como Anitta, as demandas do tempo e do que é contemporâneo literalmente batem à porta”, escreveu no Twitter.

O agente revelou que sempre viu as criptomoedas como algo distante, mas começou a perceber que elas estão mais próximas do que imaginávamos e ficou impossível não começar a aprender sobre o assunto. Ele teve reuniões com os principais especialistas no assunto e aprendeu um pouco sobre esse mundo.

“Conheci pessoas fascinantes e consegui entender um pouco as possibilidades de para onde isso vai”.

Com isso, Pedro escreveu um texto para explicar melhor sobre o que aprendeu e afirmou que esse pode ser o futuro da arte. “Um dos caminhos que mais se materializou pra mim é o possível papel que os NFTs [Non-Fungible Token ou Token Não Fungível] podem exercer no mercado de artes, e é sobre isso que escrevi como primeiro texto do meu canal da Orelo [plataforma on-line de conteúdo]”, finalizou.