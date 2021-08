Pedro Sampaio vira chacota nas redes sociais por cantar com auto-tune

O DJ cantou ao lado de Ivete Sangalo em um programa do Multishow e se manifestou nas redes sociais sobre as críticas

Nesta semana Pedro Sampaio virou chacota no Twitter após um usuário compartilhar um vídeo dele no programa “Música Boa” da Ivete Sangalo, no Multishow. Os internautas disseram que estava visível que o DJ estava usando auto-tune, que é um programa usado para melhorar a voz, e ele confirmou.



No programa, o apresentador sempre convida alguns artistas para cantar junto. Ivete chamou Pedro para se juntar a ela na canção ‘Sorte Grande’.

A maioria dos comentários no Twitter foi negativa, afirmando que Sampaio deveria cantar ao vivo, assim como a cantora estava fazendo.



O autor da primeira publicação sobre o assunto no Twitter brincou com a situação e disse que até os aparelhos que são assistentes virtuais conseguem cantar melhor sem parecer que estão usando auto-tune. Outras pessoas compararam o artista a um robô e a voz de narração do Google Maps.

Nas redes sociais, o DJ confirmou o uso do auto-tune e disse que vai continuar usando. “Galera, vamos relaxar um pouco, estou lendo cada coisa por aqui… sempre usei auto-tune, e vou continuar usando porque é parte da minha arte”, explicou. Ao finalizar a declaração, o músico pediu para as pessoas se acalmarem e irem rebolar a bunda ao invés de falarem besteira na internet.

