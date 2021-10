Pedro Andrade estreia na CNN Brasil no próximo dia 17

‘Entre Mundos com Pedro Andrade’,

primeira produção internacional do canal, tem início no dia 17 de outubro

Estreia na CNN Brasil, no dia 17 de outubro (domingo), às 22h30min, o programa Entre Mundos com Pedro Andrade, sob o guarda-chuva da marca CNN Soft. Em sua primeira temporada, o programa comandado por Pedro Andrade contará com 10 episódios. “A CNN Soft representa um tipo de jornalismo pelo qual sou apaixonado”, revela Pedro. “Desde o início da minha carreira sempre procurei compartilhar notícias de credibilidade e conteúdo relevante, mas com leveza.”

Em sua primeira temporada, o programa comandado por Pedro Andrade contará com 10 episódios

Na primeira atração internacional produzida pela CNN Brasil, Pedro Andrade percorre todo os Estados Unidos, mas o apelo não está nos destinos e sim no lado humano dos lugares visitados. O apresentador conhecerá as pessoas de uma forma mais próxima e são elas que definirão os rumos da aventura. “Nesse mundo hiperconectado de hoje em dia, quais são as nossas diferenças?”, propõe ele. “E, o mais importante, o que a gente tem em comum? Estou conhecendo pessoas fascinantes, mas não vou com roteiro, vou com verdade e uma vontade visceral”, ressalta.

Entre as comunidades visitadas pelo jornalista, escritor e apresentador, estão uma tribo indígena do estado de Washington; bairros de judeus ortodoxos do Brooklyn; ou pescadores da costa de Massachusetts. Será apresentado também um grupo de pessoas que largaram tudo para trabalhar remotamente de vans, em uma jornada sem fim pela América do Norte. Pedro Andrade conseguiu vivenciar de forma profunda a rotina de comunidades que normalmente têm acesso muito restrito a quem é de fora.

A CNN Brasil começou a operar em 15 de março de 2020 produzindo conteúdos multiplataformas, com notícias transmitidas na TV, rádio, site, aplicativo e YouTube

“Estou super entusiasmado”, afirma Pedro. “Este programa ocupa meus sonhos e ambições há muito tempo, mas as coisas acontecem quando tem que acontecer, no lugar certo e na hora certa. Produzir este programa aqui na CNN é um sonho para mim”, finaliza.