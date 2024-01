Pedido de prisão de Ana Hickmann por alienação parental não tem embasamento, afirma advogado da apresentadora

O pedido de prisão da apresentadora feito por Alexandre Correa aconteceu ontem (4)

Após o ex-marido Alexandre Correa realizar, ontem (4), o pedido de prisão da apresentadora Ana Hickmann, acusando-a de alienação parental por estar viajando de férias com o filho do casal, foi informado na manhã desta sexta-feira (5), que esse pedido não possui embasamento.

“Em casos de violência doméstica, agressores se apropriam da Lei 12.318/2010, sobre alienação parental, para coagir psicologicamente a vítima. No caso de Ana Hickmann, não existe embasamento para acusação, já que todas as visitas estão sendo cumpridas rigorosamente e os advogados disponíveis para as tratativas. Não há possibilidade de prisão, nem prática que configure crime. Trata-se de uma tentativa de desgastar a imagem da apresentadora, com o intuito de coagi-la”, informou a apresentadora em nota.

Vale lembrar que desde o dia 16 de novembro de 2023, cinco dias após o registro pela apresentadora do boletim de ocorrência de violência doméstica, Ana Hickmann é a única com poderes administrativos na empresa Hickmann Serviços Ltda, além de ser a sócia majoritária, o que a faz ser responsável pela tomada de decisões. Com isso, Alexandre Correa não possui competência jurídica para tratar sobre as dívidas que ele obteve enquanto ocupava o cargo de administrador da empresa, sem o conhecimento da apresentadora.

No momento, na Hickmann Serviços Ltda está acontecendo uma reestruturação e uma auditoria, realizadas por uma empresa profissional contratada por Ana Hickmann, que está motivada em resolver o que lhe cabe o mais rápido possível.

“O caso está sendo tratado juridicamente e Ana Hickmann confia totalmente na condução da justiça”, concluiu Ana Hickamann em nota.