Pedágio na BR-459 começa com problemas e críticas de usuários

Desorganização gera congestionamento e indignação

No primeiro dia de cobrança de pedágio na BR-459, que liga as cidades de Pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaí, os usuários da rodovia enfrentaram uma situação marcada pela desorganização, congestionamento e falta de sinalização adequada. A operação, que deveria trazer fluidez ao tráfego e segurança aos motoristas, gerou críticas e preocupações.

Trânsito congestionado e falta de sinalização geram críticas

O Deputado Federal Rafael Simões, após receber inúmeras reclamações de pessoas insatisfeitas com a situação, dirigiu-se ao local para verificar a situação. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, expressou sua indignação diante do cenário caótico: “Fui contatado por diversas pessoas em relação à cobrança de pedágio que teve início hoje. O processo começou de forma desorganizada, com o trânsito parado e falta de sinalização adequada. É uma vergonha”, afirmou o Deputado.

Usuários da BR-459 enfrentam caos no início da cobrança de pedágio

A desorganização observada incluiu a ausência de sinalização clara, resultando em congestionamento e confusão no tráfego local. A empresa responsável pela cobrança do pedágio foi alvo de críticas por iniciar a operação de maneira apressada e aparentemente irresponsável, sem garantir a fluidez do trânsito e a segurança dos motoristas.

Diante dessa situação, o Deputado Rafael Simões tomou a iniciativa de acionar o Ministério Público, por meio do promotor de Santa Rita do Sapucaí. O promotor confirmou que está movendo duas ações judiciais com o objetivo de suspender a cobrança do pedágio até que a empresa responsável pelo serviço seja capaz de executá-lo de maneira profissional e organizada.

Os usuários da BR-459 agora aguardam medidas efetivas para resolver a desorganização no processo de cobrança de pedágio e garantir a segurança e eficiência da rodovia.