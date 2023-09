Rede Brasil de Televisão faz a cobertura exclusiva do evento histórico

O Allianz Parque foi palco de um evento histórico no dia 08 de setembro, quando mais de 33 mil pessoas se reuniram para participar do “Poder da Ação Experience”, liderado pelo renomado especialista em desenvolvimento pessoal, Paulo Vieira. A iniciativa, baseada em seu livro de sucesso “Poder da Ação”, promoveu ferramentas práticas para transformar sonhos em metas alcançáveis.

Paulo Vieira empolga multidão de 33 mil pessoas no ‘Poder da Ação Experience

A Rede Brasil de Televisão desempenhou um papel fundamental ao transmitir ao vivo, com exclusividade, todo o espetáculo de crescimento pessoal a partir das 10 horas da manhã. Este evento, que se tornou o maior movimento de performance humana da América Latina, reuniu pessoas de todo o país em busca de inspiração e motivação.

Treinamento de inteligência emocional atrai multidão ao Allianz Parque

Evê Sobral, diretor de programação da Rede Brasil de Televisão, expressou sua gratidão e entusiasmo: “Estamos profundamente gratos e empolgados em trazer a vocês a cobertura deste evento histórico. É uma honra registrar este momento que fica marcado para sempre na história”.

Treinamento liderado pelo especialista atrai recorde de público

O “Poder da Ação Experience” contou com uma agenda repleta de conferências, atividades interativas, exibições artísticas e vivências sensoriais, todas elas inspiradas por festivais internacionais. Paulo Vieira compartilhou sua filosofia de que o sucesso não acontece por acaso, mas sim por meio de um método, uma forma de pensar e de agir. Essa mensagem inspiradora foi baseada em experiências vividas por grandes líderes ao redor do mundo.

Além de Paulo Vieira, outros conferencistas de renome compartilharam o palco, incluindo Camila Vieira, vice-presidente da Febracis, e Júlia Vieira, palestrante e mentora de jovens. O evento também contou com a participação de convidados especiais, como Marcos Rossi, Charles Do Bronx, Tirulipa e André Fernandes, que enriqueceram a experiência do público com suas histórias de aprimoramento da inteligência emocional. O “Poder da Ação Experience” de Paulo Vieira certamente deixou uma marca duradoura naqueles que participaram, inspirando-os a buscar suas metas com determinação e paixão.