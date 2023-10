Paulo Vieira é coroado “Veado de Ouro” em tradicional premiação, entenda

O prêmio da festa Chiquita, que está na sua 46° edição, reconhece a importância da personalidade na valorização da cultura LGBTQIAPN+

A tradicional festa da Chiquita, que está na sua 46° edição, dessa vez com o tema “Red Carpet” , tem como maior objetivo reconhecer a importância da personalidade na valorização da cultura LGBTQIAPN+.

O destaque da noite foi a celebração do “Veado de Ouro”, concedido ao comediante Paulo Vieira, que está em Belém gravando seu programa. Eloi Iglesias chamou o artista ao palco e o elogiou. “Paulo eu te amo, você sabe. Paulo você é muito querido, você é muito querido pelo Brasil inteiro. Paulo faz um humor de trás para frente”, disse.

No palco, Paulo agradeceu a honraria, mas dividiu os créditos com Eloi. “Boa noite, que prazer estar com vocês. Eu só quero agradecer! Eloi, ele sim, é o grande viado de ouro dessa terra! Ele sim é a grande referência para todo o movimento amazônico”, declarou.

Em suas redes sociais, Paulo Vieira deixou outro agradecimento: “Belém, Fafá, Nazinha… todo mundo que me parou com um abraço: eu amo vocês!”, escreveu.