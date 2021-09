“Quero vir com menos roupa possível”, afirma modelo sobre desfilar para Vai-Vai

Paula Lima já era musa do Corinthians e agora também será da escola de samba

A nova estrela que brilhará na avenida paulista em 2022 pela Vai-Vai foi escolhida. A modelo Paula Lima foi escolhida para ser a musa da escola de samba e já adiantou o que o público pode esperar da participação dela: “quero vir com menos roupa possível”.

Paula afirma que ainda não sabe como será a fantasia que usará na avenida



Escolhida como musa de 2021 do Corinthians, Paula Lima tem muito o que comemorar. A beldade não é novata no carnaval paulista, mas poderá retornar representando uma escola de samba que tem um carinho enorme. “Estou muito feliz. Amo carnaval. E uma emoção tremenda desfilar no Anhembi, ainda mais na maior campeã do carnaval paulista”, disse a beldade.

A modelo também é musa do Corinthians



Paula Lima afirmou que pretende usar menos roupa possível, mas ainda não tem informações sobre a fantasia que usará. O que ela sabe, é que quer usar uma produção de tirar o fôlego de todos que assistirem. “Vou seguir o que o carnavalesco propor, mas quero desfilar com menos roupa possível”, afirma a musa do Corinthians.

A modelo participou do reality “Bela do Verão”, na Rede TV



A modelo desfilou em 2020 como musa da Acadêmicos do Tucuruvi. Além de ser musa do Corinthians atualmente, Paula também é conhecida pela participação no reality Bela do Verão, na Rede TV.