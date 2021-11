Autora Paula Febbe lança livro ‘’Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai’’, pela Darkside Books

Título de roteirista premiada, a obra trata de uma relação transgressora com o luto

No mês de novembro, a DarkSide Books, a primeira editora brasileira inteiramente dedicada a livros de terror e fantasia, está lançando uma série de livros de autores brasileiros. Entre eles, da autora e roteirista Paula Febbe, “Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai”.

A autora, Paula Febbe estudou roteiro no Goldcrest ProductionTheater, em Nova Iorque, e psicanálise no Centro de Estudos Psicanalíticos (CEP), em São Paulo

A obra aborda o desamparo paterno, traumas e hiatos de Débora, enfermeira que entra em choque após a perda do pai ausente e abusivo, trazendo toda uma reflexão sobre o assunto. Esta perda permeia tudo o que tenta se refazer na vida de Débora e uma busca pelo alívio, através de seus pacientes, principalmente este que só pode ser encontrado com o fim. Toda a história é narrada pela própria personagem, em primeira pessoa.

O livro está disponível nas principais livrarias do país, virtuais ou físicas, e os direitos audiovisuais do livro foram adquiridos pela Paranoid Films, produtora do diretor Heitor Dhalia, com quem a autora já fez uma parceria de sucesso no filme “Fetiche”.

Recebeu diversos prêmios com o filme "5 Estrelas", que co-escreveu com o diretor Fernando Sanches.