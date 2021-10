Paula Barbosa conta detalhes de Zefa, sua personagem no remake de Pantanal

A atriz revela o que ela e Zefa possuem em comum e os aprendizados oriundos dessa troca

Para a atriz Paula Barbosa os estudos para vivenciar a nova personagem já começaram e, para outros colegas de trabalho, as gravações do remake de Pantanal também. Já com alguns capítulos da novela em mãos, Paula Barbosa conhece a história da Zefa, sua personagem no remake, e revela o que elas possuem em comum. Um trabalho em família.

Paula Barbosa, que é neta do autor da primeira versão da novela que fez sucesso nos anos 90, Benedito Ruy Barbosa, comenta sobre a força da sua personagem e como Zefa, apesar das dificuldades que a vida lhe trouxe, conseguiu tirar o melhor disso tudo.

“A Zefa entra no capítulo 55 da novela. Estou só com alguns capítulos em mãos, mas já pude perceber que ela é uma mulher muito forte. Ela perdeu os pais muito cedo, então precisou ‘se virar’ sozinha também muito cedo. Porém, ela é uma típica pantaneira, uma menina que nasceu e cresceu ali, que nunca teve contato com o mundo globalizado”, conta Paula.

Segundo a atriz, o maior contato que a personagem Zefa teve com a cidade grande foi em Cuiabá. “Isso porque ela chegou a ir para a capital do Mato Grosso a trabalho e, então, precisou aprender a se virar, mas acabou voltando para o Pantanal e seguindo a vida dela.”

Diferentemente de Paula Barbosa, que nasceu, cresceu e ainda vive em “cidade grande”, a Zefa nunca passou por essa experiência, mas a atriz conta que isso não foi motivo para que a Zefa não aprendesse a se virar sozinha, pelo contrário, a personagem ensina muitas coisas a ela.

“O tempo que ela ficou em Cuiabá foi para trabalhar, se virar para sobreviver e, então, dá para ver que, por esse motivo, a Zefa se torna uma mulher muito esperta. Ela é uma menina que cresce sem a mãe e, depois, perde o pai, então aquela vida do interior e aquele universo que é só dela trazem experiências únicas”, explica a atriz.

De acordo com Paula Barbosa, sinceridade é um ponto em comum entre a atriz e a personagem Zefa, pois as duas falam o que pensam. “A Zefa é um tipo de pessoa que quando vê algo errado, ela não fica calada, ela fala mesmo independente de quem seja”.

A atriz acrescenta, “A sinceridade é algo que eu e a Zefa possuímos em comum, porque eu também sou assim, se alguém pedir a minha opinião, eu vou falar. É lógico que, com o tempo e a maturidade, eu aprendi a lidar melhor com isso, mas, ainda assim, é algo da minha personalidade, como a Zefa”. Assim como a personagem, Paula Barbosa também passou por grandes perdas com as quais tem dificuldades de lidar, mas, ela revela que Zefa tem ensinado muitas coisas para ela como, por exemplo, superar perdas.

“A Zefa não é um tipo de mulher que lamenta muito, que lamenta a vida, que lamenta a perda dos pais. Você não vê isso em nenhum momento, muito pelo o contrário, o que ela aprendeu com isso é a importância de seguir em frente e isso é muito legal”.