Paula Barbosa vai de atriz à business woman

A artista é franqueada de três lojas da Cia Marítima, além de ser master franqueada de 10 lojas de serviços, que representa a marca em todo o Estado de São Paulo

Business Woman ou, melhor dizendo, mulher de negócios. Essa é a definição para Paula Barbosa que, além de atriz e cantora, comanda dois negócios. Esse leque é composto por uma loja de biquínis, a Cia Marítima, e uma loja de serviços, a Arranjos Express, em que ela, ao lado do seu marido, cunhada e irmã, são master franqueados e tornaram-se representantes em shoppings de todo o Estado de São Paulo.

“Eu sempre tive sede de aprender coisas novas, além desses dois negócios, já tive uma clínica de estética, pois adoro esse mundo e cheguei até a me formar. Essa foi a minha primeira experiência como empresária e confesso que foi um pouco difícil. Mas acabei fechando a clínica, porque surgiu a Gina, de ‘Meu Pedacinho de Chão’ e precisei me mudar para o Rio de Janeiro”, revela Paula Barbosa.

A atriz conta que o que a motivou a voltar para o mundo dos negócios foi o seu filho, Daniel. Depois de interpretar a Olga, em I Love Paraisópolis, ela engravidou e, ao lado do seu marido, Diego, optou por uma rotina mais tranquila para quando o bebê chegasse.

“Vivíamos na correria do dia-a-dia e, quando éramos só nós dois, estava tudo bem, mas, com um filho, queríamos algo mais estável. Foi quando abrimos a nossa primeira franquia, a Cia Marítima, que é uma marca de beachwear e tem muito a ver com o nosso perfil”, diz Paula.

Somente a função de ser empresária já é o bastante para manter uma pessoa ocupada, pois essa não é uma tarefa fácil e requer atenção. Mas, quando se é empresária, mãe, atriz e cantora, a atenção precisa ser dobrada e o malabarismo para conciliar todas as coisas precisa dar o ar da graça, como observa Paula.

“Assim que o meu filho nasceu, eu quis curtir ele e, graças a Deus, eu consegui. Vemos tantas mães que não conseguem, porque precisam voltar a trabalhar. Eu tive o privilégio de poder focar no meu filho e, nessa época, estávamos no início do processo de abertura da primeira loja, então, consegui focar nisso e participar de tudo. Quando entro em algo, entro de cabeça. Eu me dedicava metade do tempo à loja e metade ao meu filho”, diz a atriz.

A saudade da atuação uma hora falou mais alto e Paula Barbosa conta que precisou ouvir esse chamado. “Assim que meu filho fez dois a três aninhos, eu senti a necessidade de atuar. Fiquei em cartaz, em São Paulo, com a peça ‘Antes que amanheça’ e fui responsável por toda a produção, o que tornou tudo mais legal. A partir daí, eu e meu marido resolvemos separar as funções”, explica Paula.

Paula Barbosa mostra o mulherão por trás da Gina, de ‘Meu Pedacinho de Chão’

Em breve, Paula viaja para gravar o remake da novela Pantanal e conta que já pensou em uma estratégia para saber como andam os seus negócios. “Hoje, temos uma equipe, então consigo ir, aos pouquinhos, me afastando para focar na carreira de atriz. Com uma equipe de total confiança, as coisas ficam mais fáceis, mas procuro sempre estar presente em tudo.”