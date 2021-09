“Eu só quero sair na rua” diz Patty Pontes, ex de Murilo Becker em entrevista

Com um histórico de agressões e traições extraconjugais por parte do ex-marido, Patty Lopes contou tudo ao podcast apresentado por Victor Sarro, Leo Dias e Marina Mantega

Desesperador, é como podemos definir o relato de Patty Pontes. Em conversa para o podcast 4talkcast, a influencer, mãe de quadrigêmeos, conversou com os apresentadores Leo Dias, Victor Sarro e Marina Mantega sobre os momentos de horror que viveu em um relacionamento abusivo e violento com o jogador de Basquete Murilo Becker.

Os relatos de agressões e abusos são muitos, um caso clássico, recorrente, realidade de muitas mulheres no Brasil. Principalmente se analisarmos as pesquisas atuais sobre violência doméstica. Uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência no último ano no Brasil, durante a pandemia de Covid, segundo pesquisa do Instituto Datafolha. Cerca de 17 milhões de mulheres sofreram agressão física, psicológica ou sexual no último ano. E o caso de Patrícia Pontes é mais um dentro desta estatística.

Sobre as traições, Patty conta que já havia perdoado Murilo em outras ocasiões, que inclusive o jogador teve um relacionamento extraconjugal com a promoter Carol Sampaio



As agressões começaram logo quando eram casados, e a influencer sofreu sua primeira agressão quando estava com seu filho no colo, com apenas dez meses de idade na época, e recém operado por conta de uma meningite bacteriana. Murilo a agrediu com um tapa no rosto e a criança chegou a cair de seu colo. Mas o comportamento violento continuou se acentuando na vida do casal e as agressões verbais e físicas não pararam. O último ato de violência, de acordo com ela, aconteceu no dia 9 de agosto. Patrícia relata que levou um soco e teve seus dentes e maxilar quebrados, mas que a sequência de socos e chutes não pararam até ela desmaiar e ser amparada por sua filha mais velha.



Leo Dias em dado momento da conversa questionou a influencer sobre o comportamento agressivo e o desequilíbrio emocional de Murilo, se ela de alguma forma já tinha percebido ou tinha tomado conhecimento e logo ela respondeu: “Leo, quando comecei a ficar com ele, recebi uma ligação de um amigo, que é amigo de uma ex dele, que falou: Ele bateu nela, você vai passar por isso?” Patty não acreditou nas palavras do amigo e imaginou que a ex-namorada do jogador tinha a intenção de reatar o relacionamento com ele.

As agressões começaram logo quando eram casados, e a influencer sofreu sua primeira agressão quando estava com seu filho no colo, com apenas dez meses de idade na época



“Fui sustentada por vizinhos.” Diz Patty Pontes aos apresentadores. Ao se separar, a influencer morava na cidade de Salvador e sofria com as ameaças de Murilo de que ficaria sem nada, caso decidisse encerrar o relacionamento. Ele propôs a ela ir embora para a cidade de São José dos Campos e que ficasse com as crianças em uma casa no bairro Jardins. Eles foram casados em separação total de bens. Ao chegar no aeroporto com seus filhos, a influenciadora recebeu a ligação do ex-marido, que dizia te-la enganado e que não havia casa nenhuma. Uma das muitas situações humilhantes e desesperadoras pelas quais Patty passou em seu processo de separação com o jogador.



Sobre as traições, Patty conta que já havia perdoado Murilo em outras ocasiões, que inclusive o jogador teve um relacionamento extraconjugal com a promoter Carol Sampaio. Em determinado momento da conversa, Marina Mantega pergunta a ela se é verdade que Becker já havia traído a influenciadora com uma travesti. Patty, que já tinha o costume de buscar provas de traições do jogador, conseguiu acessar seu celular e na tela de busca encontrou termos como travesti em Mogi das Cruzes e hotel barato em Mogi das Cruzes. Nesta passagem, a influenciadora conta que as visitas ao ginecologista eram frequentes.

teve um relacionamento extraconjugal com a promoter Carol Sampaio



Ao final de sua entrevista Patricia chora. “Eu só quero sair na Rua!” Diz a influenciadora aos apresentadores. Perguntada por Leo Dias se a influenciadora acha que Murilo será preso ela responde: “Tenho minhas dúvidas…” O processo corre em segredo de justiça.