Patrícia Mirza: conheça a nordestina que conquistou Cannes

A empresária vira parceira de um dos maiores festivais de cinema e publicidade do mundo e promove profissionais brasileiros

O marketing de influência é uma profissão nova e que tem ganhado cada vez mais notoriedade com o advento das redes sociais. E foi nessa área que Patrícia Mirza encontrou espaço e se destacou. A empresária que atua também como palestrante, explica um pouco mais sobre a profissão: “Uma estratégia de marketing digital envolvendo produtores de conteúdo independentes, pessoas que possuem muitos seguidores, exerce um papel decisivo para influenciar a tomada de decisão daqueles que os seguem”, ressalta..

Para ela, o marketing de influência é uma excelente escolha para quem não se adequa ao trabalho tradicional e quer empreender. “É liberdade de escolha. O dinheiro pra mim não significa riqueza, mas é sobre poder escolher o melhor pra mim e para os meus. Incentivar, ensinar e levar o maior número de pessoas comigo para que desfrutem disso é exatamente minha missão. Ser canal para que mais e mais pessoas se resgatem por meio de suas habilidades, independente da situação de cada uma, utilizando o potencial que a internet proporciona”, enfatiza.

“Do Ceará para o mundo, literalmente”, compartilhou Patrícia em suas redes sociais

Uma carreira de sucesso no marketing de influência

Dos 13 anos de carreira,11 foram dedicados ao marketing digital e negócios de influência. Mirza já percorreu mais de 30 países e tem no seu portfólio 400 empresas atendidas, como AMBEV, UBER, INDRIVE, BANCO ORIGINAL, MARCHE DU FILM, FELPS, LOREAL, BMW, entre outras. “São inúmeras empresas internacionais e influenciadores que participaram dos projetos e também de nossos programas de posicionamento e estratégia de marca”, completa.

Patrícia é fundadora das empresas Social Factor e Social Makers, que juntas colecionam um faturamento anual milionário. Ainda está à frente da Etoz Digital, uma aceleradora de negócios online e investidora do ecossistema de inovação, e é CEO da Hit.Lab, que tem como foco o mercado de experiência de luxo internacional e o influence business intelligence. “Trabalhamos com a criação de projetos de influência para marcas, campanhas e posicionamento on-line com estratégias baseadas em Growth Hacking, analisando dados e entendendo o comportamento de consumo e as tendências de mercado”, explica.

“15 dias em Cannes vivendo as maiores aventuras e desafios da minha carreira com sensação de dever cumprido”, escreveu Patrícia em sua conta no Instagram

A Hith, é uma empresa de inovação internacional focada no mercado de luxo e na inteligência de negócios para o marketing de influência e trabalha com estratégias baseadas em dados e comportamento de consumo. “Estamos em um momento diferente do mercado em geral e principalmente no mercado de luxo. A geração millenials e as redes sociais são parte disso. A Hith não só vai solucionar problemas de posicionamento de marcas. Também vai criar experiências com poder de fortalecer o legado de qualquer marca. Não apenas o mercado de luxo convencional, mas trabalhando com empresas de diversos segmentos que não são bem atendidos nessa área, como tecnologia, e-sport, finanças ou profissionais liberais”, explicou.

No tapete vermelho com Julia Roberts e outras celebridades

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Patrícia sempre foi comunicadora e envolvida em projetos artísticos, dança, pintura, atuação, música e fotografia. O cinema foi um sonho e o tapete vermelho um desejo que parecia impossível. Há alguns anos através de contatos e pesquisas, Patrícia aplicou para ser aceita como partner do Festival de Cannes, o que só ocorreu agora em 2022. “A parceria com o festival representava um sonho, hoje representa o início de algo muito maior. Elevar pessoas, profissionais e marcas que querem verdadeiramente deixar sua pegada no mundo, e nada marca mais que história vistas e vivenciadas na telona. Como partner do Festival eu faço pontes e monto estratégias para empresas brasileiras e investidores com o objetivo de conectar o novo mercado com o cinema”, explica.

Patrícia Mirza posa para fotos ao lado do noivo e parceiro de negócios Felipe Novak

Patrícia dividiu o tapete vermelho com celebridades como as atrizes Julia Roberts, Helen Mirren e Viola Davis, os representantes da realeza, príncipe William e Kate Middleton, ou estrelas brasileiras como Marina Ruy Barbosa e Adriana Lima. Sem nenhum filme brasileiro indicado, Patrícia decidiu, mesmo assim, dar acesso a brasileiros ao tapete vermelho, entre eles empresários, diretores de cinema, influenciadores e celebridades. “Representar o Brasil não apenas para disputar um troféu, mas criar a oportunidade para que esses profissionais possam absorver e aumentar a percepção do todo nos dias em Cannes”.

O que vem por aí

Patrícia Mirza veste MAË PARIS no tapete vermelho do Festival de Cannes

Foi em Cannes que Patrícia Mirza estreou seu novo negócio ao lado do noivo Felipe Novak que também é sócio e principal apoiador de Patrícia. A Hith Lab já assegurou a participação em outros festivais de cinema importantes do calendário de eventos internacionais. Depois de Cannes, estão previstas as participações nos festivais de Veneza, Tóquio e na Expo Dubai e também o lançamento de um produto secreto da própria Hith Lab em outubro. “A Hith Lab se consolida como criadora de campanhas e de experiências para fortalecimento de marcas. É uma grande investidora em novos negócios de inovação e parceira de grandes eventos do show business e entretenimento de luxo. Além dos eventos e festivais também criamos nossos próprios eventos e experiências de marca para clientes que queiram ascender dentro desse mercado”, finaliza.