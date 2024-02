Patrícia Bonaldi recebe Bruna Tavares para bate-papo sobre empreendedorismo feminino nos mercados de moda e beleza

Os produtos da linha Bruna Tavares marcaram presença no NYFW, assinando a beleza do desfile de Spring Summer 24 da PatBo e no desfile da marca em São Paulo, no final de 2023

A estilista Patrícia Bonaldi, nome à frente da marca PatBo, promoveu um encontro em sua Flagship Store, onde recebeu Bruna Tavares, maquiadora e criadora da linha de beleza que leva seu nome. O encontro aconteceu na tarde desta quarta-feira (21), e contou com um bate-papo, em que ambas compartilharam detalhes de suas trajetórias profissionais nas indústrias de moda e beleza, e contaram sobre as estratégias que contribuíram para a construção bem-sucedida de suas marcas.

As marcas vêm trabalhando juntas há um tempo. Os produtos da linha Bruna Tavares marcaram presença no NYFW, assinando a beleza do desfile de Spring Summer 24 da PatBo, assim como no desfile que a marca realizou em São Paulo em novembro de 2023.

O evento também marcou o lançamento da nova coleção da PatBo, denominada “The Journey”. Adam Mitch, Ana Reis Freitas, Carol Stauch, Chantal Sordi, Claudia Lima, Dayana Langaro, Edhie Colluci, Laiz Rasera, Luiza Brasil, Marcela Carrasco, Rafa Zambelo, Sara Oliveira e outras convidadas prestigiaram o evento.