Patrícia Abravanel entrevista seu próprio marido Fábio Faria e fala sobre 5G

No Vem Pra Cá desta sexta-feira, 29 de outubro, a apresentadora Patricia Abravanel entrevista o Ministro das Comunicações Fábio Faria para falar sobre a importância da entrada do 5G no Brasil. Patricia esclarece que quer trazer para o telespectador as informações que recebe em casa, já que Fábio é seu marido. “Quero compartilhar as informações que tenho em casa”, afirma Patricia.



Patricia questiona o Ministro sobre o que de fato é o 5G. “O 5G vai chegar para mudar a vida dos brasileiros e mudar a vida das indústrias. Vai conectar todo o setor produtivo, como por exemplo o agronegócio. Nós temos estudos que dizem que o agronegócio irá crescer de 10% a 20% do PIB. O 5G irá levar conexão para todos os lugares do país, além do agronegócio, mineração, educação, internet das coisas, telemedicina, cirurgia a distância, entre outros. Até julho de 2022, as 27 capitais terão 5G funcionando”, afirma o Ministro.

Patricia Abravanel e o Ministro das Comunicações Fábio Faria – (Foto: Divulgação/SBT)



“Mas o que interessa para o povo é o emprego. O fato de ter 5G aqui no Brasil, vai abrir espaço para as empresas virem para cá e criarem vários empregos, é isso?”, questiona Patricia. “Se a gente faz com que o nosso país saia na frente com o 5G, nosso país vai estar na vanguarda. Com isso, as grandes empresas serão instaladas em nosso país (gerando mais empregos)”, declara Fábio.

A apresentadora também pergunta sobre o Projeto Wi-Fi Brasil e Fábio diz que é um projeto revolucionário. “Nós temos hoje uma parceria com a Telebras e nós temos um satélite que fica no espaço. Levando uma antena Telebras e a instalando em escolas, na casa das pessoas, no posto de saúde, liga-se (o sinal) naquele momento instantaneamente e assim consegue levar Wi-Fi para aquele lugar. Quando eu assumi, minha missão foi conectar os brasileiros, levar internet para quem não tem. E um braço muito forte desse programa (Projeto Wi-Fi Brasil) é a educação. É levar conexão para as escolas. A Pandemia nos ensinou que não pode ter ninguém no Brasil sem internet, muito menos nas escolas. O Wi-Fi Brasil é feito para os lugares mais remotos”, encerra Fábio.

Vem Pra Cá é apresentado por Patricia Abravanel e Gabriel Cartolano e vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9h30!