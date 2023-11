Patos!, nova animação da Universal Pictures, conta com Claudia Raia, Ary Fontoura e outros grandes nomes no time de dubladores

Próximo filme do estúdio em parceria com a Illumination estreia em janeiro de 2024 e promete muita diversão na época de férias escolares

Patos!, nova animação da Universal Pictures com a Illumination, criadora de grandes sucessos como ‘Minions’, acaba de ter seu elenco de dubladores nacionais revelado. E conta com grandes nomes que vão desde atores até um famoso chef de cozinha.

Ícone da TV e do teatro, Claudia Raia será responsável por dar voz à personagem Erin, a garça, enquanto Ary Fontoura, um dos atores mais prestigiados da teledramaturgia brasileira, interpretará Tio Dan, o pato mais ranzinza da história.

A apresentadora e atriz Danni Suzuki integra o time como Lelé, a líder de um grupo de pombos de Nova York, e, fazendo jus ao seu ofício, Henrique Fogaça fará o Chef.

Com roteiro de Mike White (Escola do Rock), o criador da série The White Lotus, Patos! apresenta uma aventura inédita que acompanha a saga da família de patos Mallard, que está um pouco refém da rotina.

Enquanto Mack (Sérgio Stern), o pai, se contenta em manter sua família segura nos arredores de um lago da Nova Inglaterra, Pam (Priscila Amorim), a mãe, está ansiosa para agitar as coisas e mostrar a seus filhos – o adolescente Dax (Sam Vileti) e a patinha Gwen (Melinda Saide) – o mundo inteiro.

Quando uma família de patos migratórios aterrissa em seu lago com histórias emocionantes de lugares distantes, Pam convence Mack a embarcar em uma viagem em família repleta de aventuras e situações engraçadas.

Dirigido por Benjamin Renner (A Raposa Má, Ernest & Celestine), a animação apresenta também um espetáculo visual inédito na história da Illumination com a utilização de recursos artísticos do expressionismo.

Com personagens inesquecíveis e trilha sonora que promete encantar a todos, Patos! estreia nos cinemas nacionais em 04 de janeiro de 2024.