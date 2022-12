Parto orgásmico: premiada autora e doula Debra Pascali-Bonaro fala sobre o tema em bate-papo online na ‘Só Prazer e Cia’

Sexshop recebe a escritora no YouTube para debater sobre os benefícios do orgasmo durante o trabalho de parto, no dia 16 de dezembro, às 20h

No dia 16 de dezembro, a partir das 20h, a sexshop “Só Prazer e Cia” recebe a escritora e doula Debra Pascali-Bonaro em um bate-papo online mediado por Adê Rodrigues sobre um tema ainda tabu entre gestantes e público em geral: o orgasmo durante o parto, abordando tópicos sobre como acontece e benefícios.

O Parto Orgástico ou parto orgásmico – como é chamado, existe e é o grande foco da pesquisa de Debra, que também atua como palestrante internacional, cineasta, treinadora de doulas e educadora de parto. O estudo de Debra, que ganhou o mundo, propõe uma forma de ressignificar o momento mais importante da vida de uma mulher, a hora de dar à luz. O ato consiste em fazer a mulher chegar ao clímax durante o processo do parto e uma das vantagens é minimizar a dor.

“A paixão de Debra vem de seus mais de 30 anos trabalhando com mulheres, homens, parteiras, doulas, médicos e enfermeiros em mais de 40 países, trazendo conforto, amor e prazer ao parto e à vida”, explica o seu site.

Em seu último livro, sucesso de vendas na Amazon, “The Ultimate Guide to Sex After Baby: Secrets to Love and Intimacy” (em português, “O Guia Definitivo para Sexo Depois do Bebé: Segredos para o Amor e a Intimidade”), a escritora fala sobre a sua paixão pelo prazer em todos os aspectos da vida.

“É hora de derrubarmos os mitos de que o parto é perigoso e só pode ser acompanhado de dor e medo. O parto é uma parte saudável da vida de uma mulher e pode ser prazeroso e pleno de amor”, ressalta a doula, também diretora do premiado documentário “Orgasmic Birth: The Best Kept Secret” (em português, “Parto Orgásmico, O Segredo Mais Bem Guardado”).

Só Prazer e Cia

Com mais de uma década no varejo de artigos para adultos e localizada em Brasília/DF, a sexshop tem consolidado seu estilo de trabalho na premissa de que a utilização de acessórios íntimos pode criar diferentes tipos de estimulação sexual, com benefícios para a baixa libido, incapacidade de desfrutar do orgasmo ou ausência de prazer feminino ou masculino.

Inscrições

O bate-papo acontece no YouTube da “Só Prazer e Cia”. Para obter mais informações e se inscrever até o dia 14 de dezembro, *clique aqui*. (https://www.soprazerecia.com.br/post/parto-orgasmico)