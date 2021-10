Parque Fantastic House inaugura em Gramado

Consolidada como um dos principais destinos do Brasil, Gramado ganha uma nova atração turística: Fantastic House, único parque da cidade que funcionará à noite e terá espetáculo fixo o ano inteiro

O empreendimento, que inaugura oficialmente nesta terça-feira, dia 19 de outubro, recebeu R$ 13 milhões de investimentos de um grupo de acionistas que formam uma S.A. de capital fechado e será liderado pelos empresários Paulo Piccoli e Patrick Piccoli.

Com um amplo espaço de mais de mil m², a “Casa Fantástica” propõem um tour aos visitantes por ambientes temáticos e sensoriais onde, envolvidos por uma atmosfera de magia e encantamento, acontecem apresentações artísticas presenciais e virtuais.

Inédito, o espetáculo reúne música, arte, efeitos tecnológicos, luzes, cores, aromas e personagens que prometem encantar e emocionar o público, que pode participar interagindo nos ambientes. “Em um dos ambientes foi construída uma cascata de quatro metros com uma queda d’água real, e foram pintadas a mão, uma a uma, duas mil flores em 3D. São alguns dos detalhes que que enriquecem a cenografia e dão vida a história”, explica Paulo Piccoli.

O parque é liderado pelos empresários Paulo Piccoli e Patrick Piccoli, e terá coordenação geral de Jonas Lüdcke. Foto: Viviane Souza

Durante o percurso de, aproximadamente, uma hora, as pessoas são convidadas a desvendar os segredos de como viver uma vida fantástica a partir das memórias de Allegro, o ser humano mais feliz de todos os tempos e que, com seus bons sentimentos, originou a “Lenda de Gramado”, cidade que se tornou acolhedora, encantadora e mágica. A história segue alicerçada em quatro pilares: Sonhar, Sorrir, Saber e Amar.

O produtor artístico Abramo Machado assina o projeto de cenografia de todo o parque e também do espetáculo Foto: Divulgação

Os empresários contam que cada detalhe foi pensado para trabalhar os sentidos e os sentimentos dos visitantes. O produtor artístico Abramo Machado assina o projeto de cenografia de todo o parque e também do espetáculo. “É uma experiência emocionante e inesquecível que sugere um exercício real a quem faz o tour: colocar em prática o que já aprendemos para ser feliz, mas que, muitas vezes, deixamos de lado”, destaca Patrick Piccoli.

Fantastic Shop. Foto: Cid Guedes.

Conheça o parque Fantastic House

No espaço de mais de mil m², Fantastic House ganha vida e, a partir de ambientes temáticos, conta a história de Allegro, da “Lenda de Gramado” e os segredos sobre a beleza da vida.

Um grande espetáculo que reúne magia, encantamento, música, arte, efeitos tecnológicos, luzes, cores e personagens inesquecíveis marcam uma experiência única e emocionante aos visitantes. Conheça um pouco mais desta fantástica casa.

Espaço Prólogo – Onde a História Começa:

Com o nascimento de Allegro, personagem principal de todo o espetáculo, a profecia começa a se cumprir

Adormecida por 300 invernos, a Fantastic House só pode ser despertada por alguém com o coração puro. Com o nascimento de Allegro, personagem principal de todo o espetáculo, a profecia começa a se cumprir. Durante sua existência, através dos bons sentimentos que emana, ele se torna o responsável por dar vida e cor novamente a gigante casa.

Seu viver ali é fantástico e intenso, e ele deixa memórias incríveis que vão inspirar quem visitar este parque encantado. Neste primeiro ambiente, o Guardião das Chaves, o mago Sacer, dá início a história fazendo um convite cantado muito especial aos visitantes: que abram o coração para uma jornada fantástica, que se permitam descobrir os segredos para uma vida feliz e a magia da “Lenda de Gramado”.

Hortus – O Jardim dos Sonhos

Na chegada ao espaço, os visitantes recebem a “semente do sonho” para ser plantada ali, em um lugar especial

Um jardim onde os sonhos florescem! Assim é Hortus, o grande jardim de Fantastic House onde o primeiro grande segredo da felicidade é revelado. Na chegada ao espaço, os visitantes recebem a “semente do sonho” para ser plantada ali, em um lugar especial.

Entre as duas mil flores pintadas à mão, uma a uma, em 3D, e a réplica de uma cascata com mais de quatro metros e uma queda d’água real, a Guardiã dos Sonhos Amabile fala sobre a importância de nunca deixar de sonhar, enquanto uma dançarina presenteia o público com uma intervenção artística.

Ludere – A Magia do Sorrir

Com uma cenografia que mistura brinquedos, jogos e balões, criando um clima lúdico, a importância de sorrir e viver com leveza são abordados enquanto um malabarista equilibrista se integra a cena e apresenta seu número ao público

Jovem de riso contagiante, Papillon divide suas alegrias com o amigo imaginário Mécanique – o “Comandante de Ludere”, que tem um sorriso que tudo conserta ou, como ela mesmo diz: “meu riso mágico”.

Com uma cenografia que mistura brinquedos, jogos e balões, criando um clima lúdico, a importância de sorrir e viver com leveza são abordados enquanto um malabarista equilibrista se integra a cena e apresenta seu número ao público.

Omne – O Universo do Saber

A sala onde mora o conhecimento possui globos, pêndulos, uma água viva imantada, ilhas para interações e ainda se move a 180°, em um dos pontos altos do espetáculo.

A grande biblioteca, com seus mais de três mil livros cenográficos diferentes, faz uma viagem pelo saber. A sala onde mora o conhecimento possui globos, pêndulos, uma água viva imantada, ilhas para interações e ainda se move a 180°, em um dos pontos altos do espetáculo.

O sábio conselheiro Piero, que pertence ao universo do saber, fala do grande segredo, e um mago interage com o público neste ambiente, que é um dos preferidos dos visitantes.

Bonodorom – O Aroma do Amor

Um fogão a lenha aquece as panelas e, em um efeito que remete a transição, o aroma, solidificado, se transforma em uma grande mesa

Nesse espaço, uma cozinha cenográfica carregada de amor, a personagem Alessa – a defensora da humanidade, encontra o protagonista principal da história, Allegro.

Um fogão a lenha aquece as panelas e, em um efeito que remete a transição, o aroma, solidificado, se transforma em uma grande mesa.

Em meio à magia do lugar, onde objetos se movem sozinhos, num momento muito especial, todos os personagens do espetáculo se encontram para uma grande revelação: estão ligados não só pelo coração, mas também pelos laços da família. E, reunidos em volta da mesa, contam para o público aquele que, para eles, é um dos principais segredos do viver fantástico: o amor.

Memórias afetivas afloram e a emoção é o sentimento que surge nesta parte do espetáculo que conta, ainda, com Clown, o Palhaço do Amor.

Espaço Hortus II

Ao som de uma trilha musical cantada por todos os personagens, uma bailarina, na ponta das sapatilhas, dança livre enquanto Allegro dá um conselho aos visitantes

Há um segundo jardim na casa, e é aqui que a história se encerra. Ao som de uma trilha musical cantada por todos os personagens, uma bailarina, na ponta das sapatilhas, dança livre enquanto Allegro dá um conselho aos visitantes: levar para casa tudo que aprenderam ou “reaprenderam” sobre o viver fantástico: Sonhar, Sorrir, Saber e Amar!