Parceria inédita: Anacapri e Guaraná Antarctica juntos em collab de moda brasileira

Unindo brasilidades em peças de moda cheias de personalidade

Uma colaboração inédita está prestes a agitar o mundo da moda brasileira. As marcas Anacapri e Guaraná Antarctica se uniram para lançar uma coleção exclusiva de bolsas e sapatos que celebram a brasilidade, a diversidade e a alegria do país.

Moda e cultura brasileira em uma parceria exclusiva

A parceria, nomeada de “Anacapri+ Guaraná Antarctica é Coisa Nossa”, busca traduzir os valores compartilhados pelas duas marcas: descontração, leveza e diversão. “Esta colaboração com a Anacapri e Guaraná Antarctica representa a fusão perfeita entre a moda e a cultura brasileira. Nossa intenção ao nos unirmos com Guaraná foi criar algo que celebrasse o espírito vibrante e autêntico do Brasil. O resultado é uma coleção que reflete a paixão, a alegria e o estilo inconfundível do nosso país. Estou muito animada para ver como os produtos desta colaboração vão inspirar e encantar os amantes da moda e da cultura brasileira. Juntos, criamos algo verdadeiramente especial”, afirma Paula Blini, diretora da Anacapri.

Sapatos e Bolsas: a colaboração de Anacapri e Guaraná Antarctica

A coleção apresenta oito modelos de calçados, incluindo sapatos slip-ons, chinelos, tênis e papetes, em diversas cores. A proposta é unir conforto e estilo, permitindo que as peças sejam facilmente combinadas em diferentes looks. Além dos calçados, a coleção conta com três modelos de bolsas: crossbody, bolsa-sacola e uma mala que imita uma lata de Guaraná Antarctica, prometendo ser o destaque da coleção.

Tetê Chaves, Head de Marketing de Guaraná Antarctica, comenta: “Guaraná Antarctica é uma marca 100% brasileira, e isso nos orgulha demais, e é daí que vem nossa vontade de sempre criar novas conexões com a cultura e com a vida do brasileiro. Por isso faz tanto sentido trazer para perto outras marcas nacionais, que compartilham nossas vontades. A coleção Anacapri + Guaraná Antarctica é o resultado de uma parceria linda que quer propor uma forma criativa das duas marcas mostrarem para o consumidor a sua brasilidade e identidade.”

A colaboração entre Anacapri e Guaraná Antarctica é um reflexo da riqueza da cultura brasileira, destacando a autenticidade do país. As peças únicas da coleção prometem conquistar os amantes da moda e aqueles que buscam expressar sua paixão pelo Brasil através do estilo.

A coleção estará disponível em breve, permitindo que os consumidores vivenciem a brasilidade de Anacapri e Guaraná Antarctica de uma forma única, vestindo a identidade do país com muito estilo e originalidade. Portanto, prepare-se para adicionar um toque de autenticidade brasileira ao seu guarda-roupa com essa colaboração exclusiva.