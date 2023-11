Parceria Explosiva: SexPrivé e Sexy Clube se unem para apimentar a TV

Nova parceria entre SexPrivé e Sexy Clube promete noites quentes na televisão

Uma parceria inédita está prestes a revolucionar as noites de entretenimento adulto na televisão brasileira. O canal SexPrivé e o Sexy Clube, da Revista Sexy, uniram forças para oferecer aos telespectadores uma experiência ainda mais sedutora e excitante. Sob a chancela da parceria, o programa “SexPrivé Club” ganha um toque extra de sensualidade e diversão, proporcionando aos amantes do gênero um novo patamar de conteúdo.

O “SexPrivé Club” é conhecido por suas exibições nas madrugadas de sábado para domingo, às 3h, na Band, e no dia seguinte, às 22h, no canal por assinatura. Agora, os telespectadores podem saborear deliciosos aperitivos dos ensaios sensuais produzidos pelo Sexy Clube durante o programa. Para aqueles que desejam acessar o conteúdo completo, um QR Code na tela direciona diretamente ao site do parceiro, onde também é possível encontrar conteúdo exclusivo.

Além dos ensaios sensuais, o público do “SexPrivé Club” pode se deleitar com os melhores momentos das entrevistas realizadas no “Papo de Pijama”. As apresentadoras Mah Correa e Soraya Blonde recebem convidadas para conversas quentes em trajes bem à vontade, onde a espontaneidade é a regra, e tudo pode acontecer.

A parceria entre o SexPrivé e o Sexy Clube não para por aí. Outro destaque é a exibição de cenas do reality “A Casa das Pimentinhas”. No programa, lindas modelos ficam confinadas em uma mansão e são submetidas a desafios sensuais que garantem muita pegação e momentos picantes.

Para completar, o Sexy Clube também ganhou um canal no SexPrivé, onde os telespectadores podem conferir prévias das produções que fazem sucesso no canal adulto, além de informações detalhadas sobre como fazer a assinatura.

Assim, a parceria entre o SexPrivé e o Sexy Clube promete transformar as noites dos amantes do entretenimento adulto, oferecendo uma experiência mais rica, sensual e divertida na TV brasileira. Os telespectadores podem sintonizar na Band na madrugada de sábado para domingo às 3h, após o “Cine Privé”, ou no canal SexPrivé nas noites de domingo às 22h para desfrutar dessa inovadora fusão de conteúdo adulto.