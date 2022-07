Parceria de sucesso: Casa de apostas Vai de BOB investe em collab com o Grupo Jovem Pan

Por meio da proposta de expor a marca em diversos programas da Pan, o site

promete trazer dicas e promoções para o telespectador

Se você acompanha bastante o mundo esportivo, já deve ter visto conteúdos sobre apostas: as famosas bets. A plataforma Vai de BOB fechou, então, um planejamento midiático exclusivo com a JP, trazendo estatísticas e novidades diariamente nas telinhas.

Ex-jogador e Pentacampeão do mundo, Vampeta veste a camisa do Vai de Bob

Na programação, é possível encontrar ações no Canelada, Bate Pronto, Jornada Esportiva, Papo de Setorista, Morning Show, entre outros. Assim, em conjunto com esse grande e importante veículo de comunicação brasileiro, a parceria de peso veio para ficar.

Além da mídia tradicional, os conteúdos sobre os principais esportes e campeonatos estão presentes também no Instagram, Facebook e Twitter do News e Esportes e, quando a pauta condiz com a temática, nas mídias sociais de Entretenimento.

Jornalista esportivo, Thiago Asmar, também faz parte do time da Vai de Bob

Grandes nomes da campanha

Seguindo a estratégia do Vai de BOB (ou só “BOB”), a marca conta com dois embaixadores que vestem a camisa da Jovem Pan, Thiago Asmar, jornalista, comentarista e cronista esportivo e o pentacampeão mundial e comentarista Vampeta.

Thiago Asmar, o ‘Pilhado’, que fechou sua associação em meados de julho, demonstrou estar muito animado com a dupla jornada junto ao seu colega de bancada, o ‘Velho Vamp’. “A gente tem muita ideia nova, né? Tanto para gente divulgar quanto para trazer pro BOB. Porque aqui a gente faz tudo muito apaixonado, sempre com muita união.”

