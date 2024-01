Parceria de 5 Anos entre WMcCann e Awin, transforma marketing de afiliados em peça-chave para Nescafé Dolce Gusto e Starbucks at Home

No cenário competitivo do marketing digital, a parceria exclusiva entre a WMcCann e a Awin tem se destacado como uma fórmula vencedora, transformando o marketing de afiliados em um elemento crucial para o sucesso das marcas Nescafé Dolce Gusto e Starbucks at Home. Com cinco anos de colaboração intensiva, as estratégias conjuntas não apenas impulsionaram as vendas, mas também elevaram a conscientização sobre os produtos.

Luiz Mansanaro, Head de Serviços aos Clientes da Awin, destaca a colaboração eficiente desde o início, destacando a dedicação da WMcCann em compreender as nuances do marketing de afiliados. Jéssica Donoso, gerente de Mídia da WMcCann, ressalta a sintonia imediata com o trabalho da Awin, enfatizando os resultados expressivos na área de performance.

A utilização da plataforma Awin na seleção de afiliados e a colaboração com empresas como Cuponomia e Promobit têm sido peças-chave. Os consumidores têm respondido positivamente às promoções e benefícios oferecidos, impulsionando as vendas de forma substancial.

Os investimentos em marketing de afiliados mostraram-se mais eficientes em termos de custo-benefício em comparação com campanhas na mídia tradicional. Essa eficácia levou à expansão das ações, com iniciativas de awareness em parceria com sites influentes como AdoroCinema, IGN Brasil e Tecmundo.

Mesmo com perfis diferentes, a WMcCann encontra no suporte da Awin a flexibilidade necessária para atender às estratégias das marcas. Matheus Campos, supervisor de Mídia da WMcCann, destaca a transparência, honestidade e credibilidade oferecidas pela parceria, enfatizando a facilidade de controle sobre o funil de vendas.

Com a visão estratégica da Awin, o marketing de afiliação representa agora 10% da receita total das marcas, incluindo produtos e acessórios. A parceria continua a ser um exemplo de excelência, buscando oportunidades valiosas para impulsionar ainda mais o sucesso comercial e financeiro de seus clientes.