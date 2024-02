Parceria Brasil-Israel explora novos horizontes com cannabis medicinal contra Covid-19 e outras possibilidades

Pesquisadores buscam unir forças em estudo pioneiro para investigar os benefícios da cannabis medicinal em pacientes com Covid-19, abrindo caminho para avanços terapêuticos significativos

No cenário atual de saúde global, uma colaboração promissora surge no horizonte, unindo Brasil e Israel em uma missão comum: avançar nas pesquisas sobre o uso da cannabis medicinal, especialmente no tratamento de pacientes com Covid-19. O Centro de Pesquisa e Inovação em Cannabis Medicinal do Rambam Health Care Campus, situado em Haifa, Israel, está buscando parcerias com instituições brasileiras para levar adiante estudos pioneiros nessa área.

Essa cooperação científica busca aproveitar a notável competência brasileira em epidemiologia e os significativos avanços do Centro Rambam nas propriedades antiinflamatórias da cannabis, demonstradas em modelos de inflamação pulmonar. Os resultados dessas pesquisas, publicados no renomado periódico científico Frontiers In Immunology, apontam para um potencial terapêutico promissor da cannabis no contexto da inflamação pulmonar, particularmente relevante para o tratamento da Covid-19.

O Dr. Igal Louria-Hayon, coordenador do centro, enfatiza a importância dessa investigação para o futuro dos tratamentos médicos. “A colaboração com o Brasil não apenas acelerará nossos estudos clínicos, mas também ampliará nosso entendimento sobre o potencial da cannabis em diversas condições de saúde”, afirma. Com o intercâmbio de amostras de óleo de cannabis e a partilha de conhecimentos e recursos, essa parceria promete abrir novas avenidas para a exploração clínica e científica da cannabis medicinal.

A legalização da cannabis medicinal em Israel desde a década de 1990 pavimentou o caminho para uma indústria robusta e regulamentada, beneficiando pacientes com uma ampla gama de condições. O país se destaca na pesquisa e desenvolvimento de tratamentos baseados em cannabis, contribuindo significativamente para o conhecimento global sobre seus efeitos terapêuticos.

Essa colaboração entre Brasil e Israel representa mais do que um esforço conjunto na luta contra a Covid-19; ela simboliza uma ponte entre nações, unindo ciência e saúde em busca de soluções inovadoras para desafios globais. À medida que a pesquisa avança, espera-se que essa parceria traga novas esperanças para pacientes ao redor do mundo, marcando um capítulo promissor na história da medicina.