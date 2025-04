Paradisíaca Ilha do Mel, no Paraná, recebe sessões gratuitas de cinema “pé na areia”

Um dos principais pontos turísticos do Paraná, a Ilha do Mel, receberá a exibição gratuita de grandes produções do cinema em um grande telão montado especialmente para as sessões.

A iniciativa é do Cinenaguá – Festival de Cinema de Paraná, que ocorre de 11 a 20 de abril, com uma programação que reúne estreias brasileiras e filmes clássicos que marcaram diferentes gerações.

“Nosferatu, o Vampiro”, Contatos Imediatos do Terceiro Grau”, “O Rei Leão” e outras produções fazem parte da programação (Foto: Reprodução)

“O público poderá conferir clássicos do cinema em versão restaurada, exibidos em telões com mais de 400 polegadas, montados em locais emblemáticos de Paranaguá, sendo na Estação Ferroviária de Paranaguá e na Praia do Trapiche, em Nova Brasília. Essa é uma oportunidade para os moradores sentirem a experiência da sétima arte no ‘quintal de casa’”, comenta Antônio Gonçalves Jr., um dos idealizadores do Cinenaguá.

As sessões ocorrem de 11 a 13 de abril, na Estação Ferroviária de Paranaguá, e de 18 a 20 de abril, em Nova Brasília, na Praia do Trapiche na Ilha do Mel.

Entre algumas das produções a serem exibidas, estão os clássicos “Nosferatu – O Vampiro”, “Contatos Imediatos do Terceiro Grau”, “Luzes da Cidade”, as animações “O Rei Leão” e “Ponyo – Uma Amizade que veio do Mar” e as estreias de longas brasileiros como “Oeste Outra Vez”, com Babu Santana e Angelo Antonio e “Virginia e Adelaide”, dirigido por Yasmin Thainá e Jorge Furtado, além de clássicos brasileiros recentes como “Durval Discos”, “Para Minha Amada Morta”, entre outros.

Além das exibições, o Cinenaguá ainda promove um bate-papo especial com o ator Fernando Alves Pinto, para falar sobre os 10 anos do lançamento de “Para Minha Amada Morta”. O ator Sérgio Marone também participa de uma conversa na noite abertura, na Estação Ferroviária de Paranaguá.

O curta-metragem parnanguara “Desabandonar: tudo que é sólido desmancha no tempo”, de Juan Roseno, também está na programação. O mini documentário fala sobre o abandono dos casarões e arquitetura parnanguara no Centro Histórico, que trazem o estilo colonial brasileiro, com construções neoclássicas e que seguem resistindo em meio ao abandono.

As sessões ocorrem de 11 a 13 de abril, na Estação Ferroviária de Paranaguá, e de 18 a 20 de abril, em Nova Brasília, na Praia do Trapiche na Ilha do Mel.

Confira todos os horários e títulos da programação do Cinenaguá:

(*Sujeito a alteração sem aviso prévio)

“Contatos Imediatos do Terceiro Grau” (Dir. Steven Spielberg / EUA / 1977 / 137’)

Sinopse: Primeiro grau: Avistamento. Segundo grau: Evidência. Terceiro Grau… Em uma pequena cidade americana, Roy Neary (Richard Dreyfuss) pressente a chegada de alienígenas e começa a ter o seu comportamento alterado. Ele fica obcecado pela ideia e começa uma busca pelo local de contato dos ET’s. Como ele, diversas outras pessoas sentem a presença extraterrestre e rumam para o local do pouso da nave.

Assista ao Trailer

Sessão: 11 de abril, às 19h, Estação Ferroviária de Paranaguá



Sinopse: A história do encontro de duas mulheres extraordinárias: a brasileira Virgínia Bicudo e a alemã Adelaide Koch. Virgínia, uma mulher negra, foi a primeira psicanalista do país. Adelaide, psicanalista judia, veio para o Brasil fugindo do regime nazista na Alemanha. Elas se conheceram em novembro de 1937 em São Paulo, no exato momento em que Getúlio Vargas decretou o Estado Novo, tornando-se um ditador. Médica e paciente por cinco anos, colegas e amigas a vida inteira, duas figuras que enfrentaram o racismo e participaram ativamente da fundação da psicanálise no Brasil.

Assista ao trailer

Sessões: 12 de abril, às 16h, Saguão da Estação Ferroviária de Paranaguá (Exibição com audiodescrição e LIBRAS)

12 de abril, às 20h30, Estação Ferroviária de Paranaguá



Sinopse: Sosuke é um garotinho que mora no litoral. Um dia, ao brincar na praia, ele encontra Ponyo, um peixinho dourado cuja cabeça está presa em um pote de geleia. Sosuke a salva e promete que trata-se de amor à primeira vista, já que Sosuke promete que irá cuidar dela. Só que Fujimoto, que um dia foi humano e hoje é feiticeiro no fundo do mar, exige que Ponyo retorne às profundezas do oceano. Para ficar ao lado de Sosuke, Ponyo toma a decisão de tornar-se humana.

Sessão: 12 de abril, às 18h30, Estação Ferroviária de Paranaguá



Sinopse: Para ajudar sua mãe, o solteirão Durval contrata uma candidata que faz quitutes extraordinários. Mas, depois de dois dias, ela desaparece, deixando sua filha, a pequena Kiki, que mudará a vida da pequena família.

Sessão: 13 de abril, às 16h, Saguão da Estação Ferroviária de Paranaguá (Exibição com audiodescrição e LIBRAS)

19 de abril, às 18h30, Praia do Trapiche – Nova Brasília – Ilha do Mel



Sinopse: O clássico da Disney acompanha Mufasa, o Rei Leão, e a rainha Sarabi, apresentando Simba, o herdeiro do trono. O recém-nascido recebe a bênção do sábio babuíno Rafiki, mas ao crescer, acaba se envolvendo nas tramoias do seu tio, o maquiavélico e invejoso Scar, que planeja livrar-se do sobrinho para herdar o trono. A animação ganhou dois Oscars, sendo de Melhor Canção Original e Melhor Trilha Sonora.

Assista ao trailer

Sessões: 13 de abril, às 18h30, Estação Ferroviária de Paranaguá (Exibição com audiodescrição ao vivo)

18 de abril, às 18h30, Praia do Trapiche – Nova Brasília – Ilha do Mel

“Desabandonar: tudo que é sólido desmancha no tempo” (Dir. Juan Roseno / Brasil – PR / 2023 / 11’53”)

Sinopse: O mini documentário “Desabandonar” se apresenta como uma pequena fagulha num assunto tão obscuro, porém totalmente visível na cidade de Paranaguá. O abandono dos casarões e arquitetura parnanguara no Centro Histórico que trazem a arquitetura colonial brasileira, com construções neoclássicas e que nos dias de hoje continuam resistindo em meio ao abandono.

Sessão: 13 de abril, às 20h, Estação Ferroviária de Paranaguá



Sinopse: Uma viagem de negócios leva o desavisado corretor imobiliário Hutter para a Transilvânia. Lá, ele firma um contrato de venda com o sinistro Conde Orlok para uma propriedade em sua cidade natal. Na manhã seguinte, Hutter acorda com pequenas feridas de mordida no pescoço e percebe que Orlok é um vampiro. O corretor não consegue impedir o Conde de viajar para sua cidade e trazer a peste e a morte consigo. Há apenas uma maneira de salvar a cidade.

Assista ao trailer

Sessão: 13 de abril, às 20h30, Estação Ferroviária de Paranaguá



Sinopse: No sertão de Goiás, homens brutos que não conseguem lidar com as próprias fragilidades são constantemente abandonados pelas mulheres que amam. Tristes e amargurados, eles se voltam violentamente uns contra os outros.

Sessão: 18 de abril, às 20h30, Praia do Trapiche – Nova Brasília – Ilha do Mel (Sessão com acessibilidade via aplicativo)



Sinopse: O diretor Jonathan Demme captura a energia visceral da banda americana Talking Heads durante um show no Hollywood Pantages Theatre, em 1983. O grupo toca sucessos como “Psycho Killer”, “Take Me to the River” e “Once in a Lifetime”.

Sessão: 19 de abril, às 20h30, Praia do Trapiche – Nova Brasília – Ilha do Mel



Sinopse: Vagando pelas ruas da cidade, Carlitos (Chaplin) encontra uma florista cega que o confunde com um homem rico. Mais tarde, ele salva um milionário bêbado que está tentando se afogar no rio. Neste cenário, Carlitos se apaixona pela jovem e se envolve em muitas trapalhadas para conquistá-la.

Sessão: 20 de abril, às 18h30, Praia do Trapiche – Nova Brasília – Ilha do Mel



Sinopse: Após a perda de sua esposa Ana, Fernando se tornou um homem quieto e introspectivo que cuida de seu filho Daniel. Toda noite, enquanto o garoto dorme, ele relembra de sua esposa organizando seus pertences pessoais. Certo dia, Fernando descobre uma fita que mudará sua vida.

Sessão: 20 de abril, às 20h30, Praia do Trapiche – Nova Brasília – Ilha do Mel

(Após a exibição, bate-papo com o ator Fernando Alves Pinto sobre os 10 anos do filme)

Acompanhe a programação do Cinenágua pelo site oficial www.cinenagua.com.br e pelo perfil na rede social: Instagram (@cinenaguá).

A segunda edição do Cinenaguá – Festival de Cinema de Paranaguá é apresentada pelo TCP – Terminal de Contêineres do Paraná, com patrocínio da Cattalini e apoio da Prefeitura de Paranaguá. A produção é da Grafo Audiovisual e Oxigênio Eventos. A realização é via Lei de Incentivo à Cultura – Ministério da Cultura/ Governo Federal Brasil – União e Reconstrução.

Serviço:

Cinenaguá – Clássicos do Cinema em Paranaguá

Data: 11 a 20 de abril de 2025

Site oficial: www.cinenagua.com.br

Instagram: @cinenagua

Apresentação/Patrocínio: TCP – Terminal de Contêineres do Paraná

Patrocínio: Cattalini

Apoio: Prefeitura de Paranaguá

Realização: Lei de Incentivo à Cultura – Ministério da Cultura/ Governo Federal Brasil – União e Reconstrução

Produção: Grafo Audiovisual e Oxigênio Eventos