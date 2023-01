Para uma experiência mais completa aos visitantes, Parque Horto Florestal de São Paulo oferece almoço no Palácio de Verão

Doença atinge 45% da população feminina acima de 40 anos e 15% da masculina. Com vergonha, metade dos pacientes deixa de buscar ajuda médica para se tratar

Com o propósito de ampliar seu leque de serviços e proporcionar uma experiência ainda mais completa aos seus visitantes, a Urbia, administradora do Parque Estadual Alberto Löfgren — Horto Florestal, oferecerá almoço no Palácio de Verão.

Além do Café Colonial, os visitantes terão a opção do almoço, nos fins de semana

Com início marcado para o dia 7 de janeiro de 2023, a nova opção gastronômica será disponibilizada apenas aos finais de semana e feriados. A ação, em parceria com o O Velhão, tradicional restaurante da Serra da Cantareira, busca complementar o menu de refeições do local, que já realiza o café da manhã desde julho de 2022.

O almoço será oferecido das 12h às 16h, e contará com um cardápio completo, com diversos pratos quentes, saladas, sobremesas e bebidas. O buffet é servido à vontade por R$ 72,00 e as bebidas são cobradas à parte. Já o café da manhã colonial, composto por pães variados, bolos e bebidas, passa a ser realizado das 08h às 11h, também à vontade, mas pelo valor de R$59,90 por pessoa.

Serviço:

Local: Palácio de Verão, próximo ao Portão 1 do Horto Florestal

Funcionamento: sábados, domingos e feriados, a partir de 7 de janeiro

Horários: café da manhã, das 08h às 11h, e almoço, das 12h às 16h

Valores do buffet: R$ 59,90 (café da manhã) e R$ 72,00 (almoço) à vontade