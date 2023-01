Para resgate da autoestima, empresa de cosméticos entrega kits de higiene em centro de acolhida para Mulheres Transexuais e Travestis

Ação em parceria com a Casa Florescer faz parte do Projeto Beleza e Cuidado que Transcende da Alma

A Inoar Cosméticos, indústria brasileira de capital 100% nacional, entregou kits com desodorantes, sabonetes Banho a Banho, shampoo e condicionador da linha Nature, por meio do Projeto Beleza Solidária, para os acolhidos e funcionários de nova unidade da Casa Florescer – Centro de Acolhida Especial para Mulheres Transexuais e Travestis. A ação, realizada no final de dezembro, aconteceu no Centro de Acolhida João Nery, na unidade Croph, organização não-governamental parceira, que abriga transgêneros e faz parte da Casa Florescer.

“Resgatar a auto estima que se perdeu, por uma questão de vulnerabilidade social devido a uma orientação sexual é muito importante para nos conectarmos com quem somos”, afirma Inocência Manoel, CMO da Inoar Cosméticos.

O projeto do novo espaço, Beleza e Cuidado que Transcende da Alma, tem seu foco na população vulnerável, que teve seus direitos de autocuidado cerceados, seja pelo fato de sua vulnerabilidade por encontrar-se em situação de rua ou pela falta de apoio ocasionado pelo preconceito, fazendo com que esses grupos não tenham acesso a itens de higiene pessoal e causando um distanciamento cada vez maior da sociedade.

O Centro Acolhida Casa Florescer funciona 24 horas e seu foco principal é atender as demandas da população trans, incentivando seu processo de autonomia, assim como a reconstrução de vínculos familiares e comunitários.