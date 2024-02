Para Muka, “povo brasileiro deve tomar posse da TV pública”

Murilo Ribeiro, um dos debatedores do Sem Censura, fez discurso em programa de estreia nesta segunda (26)

O jornalista Murilo Ribeiro, mais conhecido na internet como Muka, dono do maior bate-papo virtual do Twitter/X, o famoso #SpaceDoMuka, que debate temas como BBB, política e mundo das celebridades e um dos debatedores da nova versão do programa Sem Censura, comandado pela apresentadora Cissa Guimarães na TV Brasil, fez um discurso no programa, nesta segunda-feira, 26 de fevereiro, em defesa da TV pública.

“A importância da TV pública, do jornalismo público bem feito, como a gente faz aqui na TV Brasil, que é exatamente poder jogar luz sobre essas questões para que todo mundo possa refletir longe daquela questão do tempo que é escasso das TV’s comerciais. O papel da TV pública é complementar essa comunicação, e eu acho que é muito importante dar o recado de que a TV pública não é da Cissa, ela não é minha, não é da Lu, ela não é do governo, ela não é dos funcionários públicos, ela não é dos sindicatos, ela é da sociedade brasileira! A sociedade, o povo brasileiro precisa tomar posse, prestigiando como vocês estão fazendo aí hoje agora, bombando no Twitter, assistindo, acompanhando, cobrando também, criticando, mandando sugestões, porque eu acho que assim a gente pode dar uma contribuição efetiva”, afirmou Muka.

Cissa Guimarães manda recado pra Amauri Soares:

Ainda no episódio de estreia dessa nova versão do Sem Censura, a apresentadora Cissa Guimarães agradeceu ao Diretor da TV Globo, Amauri Soares, por liberar a atriz Cláudia Raia para participar do programa: “ Eu queria agradecer muito ao Amauri Soares, que liberou a nossa Cláudia, diretor dos Estúdios Globo, Amauri, muito obrigada. Amauri é o seguinte: tu continua liberando, hein? Não começa não, só porque liberou a Cláudia Raia agora não… é todo mundo, isso aqui é sem censura, é um programa da televisão brasileira, pro povo brasileiro, tá? Um beijo, Amaurizinho, querido, obrigada, tá?”