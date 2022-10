Para ficar de olho: Ricardo Oliveira, CEO da OVD Realty, chama a atenção para lançamentos promissores nos Estados Unidos

O especialista apresenta um Lançamento que já é sucesso de vendas na Flórida e fala da importância estratégica de investir em empreendimentos de qualidade



Está pensando a melhor forma de investir e, no momento, o Brasil não é um país que te dá segurança para isso? Acredite, você não é único. É por isso que os Estados Unidos, um país com a Economia mais sólida e estável tem sido a opção de muitos brasileiros que desejam investir no seu futuro e de sua família dolarizando parte de seu patrimônio.

Ricardo Oliveira, CEO da OVD Realty, auxilia pessoas físicas e jurídicas há mais de 18 anos quando o assunto é encontrar um empreendimento e imóvel que se encaixe em suas necessidades específicas na Flórida e realizar o sonho de mudança para o Estados Unidos.

O empreendimento Visions oferece três complexos de habilitação, além de área de lazer completa

Dessa vez o renomado Broker Imobiliário apresenta e recomenda aos brasileiros, uma opção que tem encantado pela qualidade e inúmeras possibilidades que oferece.

O Visions Orlando é o mais moderno Luxury Vacation Resort de temporada recém Lançado em Orlando, chama a atenção por vários motivos. O primeiro deles está em sua localização: próximo a Disney em Orlando na Flórida o estado mais almejado e procurado atualmente para moradia e investimentos dentro dos Estados Unidos tanto por americanos como estrangeiros no mundo todo.

Orlando é atualmente o principal destino dos brasileiros no Estados Unidos.

O segundo importantíssimo ponto é o proprietário poder alugar o imóvel igual a um hotel por diárias enquanto não estiver usando e usufruindo de seu investimento e gerando renda ao mesmo tempo.

A cidade de Orlando, por exemplo, oferece todas as opções de lazer, entretenimento e gastronomia imagináveis e tudo com muita segurança”, enumera.

Stacy Burges, diretora de vendas da construtura UCNG e do empreedimento, ressalta a localização privilegiada próximo a Disney, a qualidade e modernidade arquitetônica, a variedade de plantas e a estrutura de serviços de lazer oferecidas pelo Visions Orlando.



O Water Park demonstra toda qualidade do Resort e tem tudo para agradar aos brasileiros

Dividido em três opções de habitação, o resort visa abranger as preferências e necessidades de todos os tipos de investidores de Studios de 1 quarto a casas de 8 quartos com piscina e tem tudo para agradar os brasileiros.

A primeira opção é o Illusions que oferece Casas de 7 e 8 quartos totalmente exclusivas que são rodeadas por uma reserva natural, além de modernos elementos arquitetônicos.

A segunda opção é o Reflections que são Townhouses ultra modernos de 5 e 6 quartos e estrutura desenhada para se adaptar a diversos estilos de vida e ainda conta com tecnologia europeia para garantir a qualidade da água e ar.

A terceira opção é o Inspirations que conta com unidades estilo hotel de Studios a 2 quartos com concierge 24h desenhadas para família moderna”, detalha.

A experiente Stacy Burges acrescenta ainda que o Visions conta também com uma completa zona comercial e lazer para toda a família. “Um sonho feito realidade com desenho funcional, formato moderno e uma mistura única de lojas e restaurantes. É uma zona comercial com uma energia vibrante”, descreve.

“Há mais de 18 anos trabalhando como broker, poucas vezes estive tão empolgado com um empreendimento”, afirma Ricardo Oliveira

Ricardo Oliveira apresenta o Visions Orlando como uma excelente opção de investimento, localização e atrativo preço por m2. Além de representar o sonho de se ter uma moradia de luxo em uma das regiões mais encantadoras dos Estados Unidos: Orlando na Flórida.

O broker não esconde sua empolgação com o empreendimento. “Sendo broker imobiliário há mais de 18 anos nos Estados Unidos, poucas vezes estive tão motivado com a qualidade e atratividade de um empreedimento como este. Além do Visions Orlando, a construtora UCNG já prepara para Novembro o próximo lançamento igualmente exclusivo e moderno, o “The Flats Orlando” de apartamentos de 1 a 3 quartos estilo hotel de alto luxo no coração de Orlando esclarece.